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Лига конференций

Кейн стал первым игроком, который оформил хет-трик в истории Лиги конференций

01 Октября 2021 • 00:40 Комментировать
Тоттенхэм
5:1
Мура
окончен

В Лондоне прошел поединок 2-го тура группового этапа Лиги конференций. «Тоттенхэм» принимал словенскую «Муру» и победил со счётом 5:1.

У «шпор» хет-трик записал в актив нападающий Гарри Кейн. Он заменил на 59-й минуте Дейна Скарлетта, после чего забил голы на 68-й, 76-й и 88-й минутах.

Форвард стал первым автором хет-трика в истории Лиги конференций. В нынешнем сезоне турнир проводится впервые.

Кроме того, Гарри оказался первым футболистом «Тоттенхэма» с 1995 года, который смог трижды поразить ворота соперника после выхода на замену.

«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» победили, у Кейна хет-трик за 20 минут


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Лига конференций
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