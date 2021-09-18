Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 136 Комментарии
Лига конференций

​Определён лучший игрок недели в Лиге конференций

18 Сентября 2021 • 00:18 Комментировать
Маккаби Тель-Авив
4:1
Алашкерт
окончен

Было объявлено имя футболиста, которого признали лучшим по итогам матчей первого тура групповой стадии Лиги конфедераций. Награду получит хорватский нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Стипе Перица. Именно он стал автором первого гола в истории Лиги конференций гола – форвард поразил ворота «Алашкерта», ловко убрав мяч от защитника и пробив из центра штрафной площадки.

Напомним, что «Маккаби» этот матч выиграл с крупным счётом 4:1.

Добавим, что Стиве Перица перебрался в «Маккаби» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он был игроком английского «Уотфорда».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Тель-Авив Стипе Перица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
00:18 · Лига конференций УЕФА
​Определён лучший игрок недели в Лиге конференций
17 Сентября
13:11 · Лига конференций УЕФА
Наставник «Ренна»: «Победа над «Тоттенхэмом» была у нас в кармане»
12:56 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини - первый футболист, забивший в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
10:29 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Тоттенхэма» Нуну Санту: «Проявили характер, чтобы не уступить «Ренну»
00:42 · Лига конференций УЕФА
Моуринью после победы 5:1 выразил недовольство игрой «Ромы»
16 Сентября
23:53 · Лига конференций УЕФА
«Заря» провалилась в Норвегии, «Рома» забила 5 мячей ЦСКА из Болгарии
21:40 · Лига Европы
«Лацио» и «Тоттенхэм» не смогли победить, «Вест Хэм» удачно съездил в Загреб 1
21:30 · Лига конференций УЕФА
​«Рома» - ЦСКА София - 5:1 (завершён)
20:24 · Лига конференций УЕФА
​«Тоттенхэм» потерял Бергвейна из-за травмы
19:25 · Лига конференций УЕФА
«Кайрат» и «Омония» начали большой еврокубковый день с нулей
19:15 · Лига конференций УЕФА
​«Ренн» - «Тоттенхэм» - 2:2 (завершён)
15 Сентября
15:56 · Лига конференций УЕФА
Моуринью хочет выиграть с «Ромой» Лигу конференций 2
14 Сентября
19:26 · Лига конференций УЕФА
Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле
27 Августа
23:08 · Лига конференций УЕФА
​Назван фаворит Лиги конференций 1
19:39 · Италия. Серия А
Абрахам: «Моуринью – победитель»
Все новости
Рекомендуем