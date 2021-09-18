​Определён лучший игрок недели в Лиге конференций

Было объявлено имя футболиста, которого признали лучшим по итогам матчей первого тура групповой стадии Лиги конфедераций. Награду получит хорватский нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Стипе Перица. Именно он стал автором первого гола в истории Лиги конференций гола – форвард поразил ворота «Алашкерта», ловко убрав мяч от защитника и пробив из центра штрафной площадки.

Напомним, что «Маккаби» этот матч выиграл с крупным счётом 4:1.

Добавим, что Стиве Перица перебрался в «Маккаби» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он был игроком английского «Уотфорда».