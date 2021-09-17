Наставник «Ренна»: «Победа над «Тоттенхэмом» была у нас в кармане»

Оказывается, главный тренер «Ренна» Брюно Женезио остался недоволен ничейным результатом в игре против «Тоттенхэма» в рамках Лиги конференций УЕФА.

Наставник французов в эфире Canal+ сказал, что аппетит приходит во время приема пищи, так и ему хотелось удержать преимущество после того, как «Ренн» повел в счете. «Победа над «Тоттенхэмом» была у нас в кармане. Я всегда требую от игроков большего, жаль, что не удалось дотерпеть», - заявил Женезио.

Примечательно, что тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту порадовался исходу поединка, поблагодарив своих подопечных за продемонстрированный характер и осуществленный камбэк.