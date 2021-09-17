Тренер «Тоттенхэма» Нуну Санту: «Проявили характер, чтобы не уступить «Ренну»

Несмотря на статус явного фаворита, «Тоттенхэм» во вчерашнем матче Лиги конференций не смог на выезде одолеть французский «Ренн» (2:2). Главный тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту прокомментировал игру своих подопечных.

Португальский специалист считает, что его команда провела хороший матч. «Возможно, наше выступление не было идеальным, но мы здорово провели стартовые минуты, а потом еще и проявили характер, чтобы отыграться и не уступить сопернику. «Ренн» - солидный коллектив, поэтому сложно что-то анализировать по горячим следам», - сказал наставник пресс-службе УЕФА.

Напомним, что «Тоттенхэм» под руководством нового тренера неплохо начал новый розыгрыш АПЛ, набрав девять очков в четырех стартовых турах.