Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 327 Комментарии
Лига конференций

​«Тоттенхэм» потерял Бергвейна из-за травмы

16 Сентября 2021 • 20:24 Комментировать
Ренн
2:2
Тоттенхэм
2-й тайм

В четверг вечером в стартовом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» играет на выезде против «Ренна». По ходу первого тайма лондонская команда потеряла Стевена Бергвейна – голландский футболист получил травму.

Рулевому «шпор» Нуну Эшпириту пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на футбольное поле Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Следить за развитием событий в матче между «Ренном» и «Тоттенхэмом» можно на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что Стевен Бергвейн ранее в 4 матчах сезона отметился одним результативным пасом на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Стевен Бергвейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кайрат 0:0 Омония
Идет 94 минута Мура 0:2 Витесс
Идет 94 минута Карабах 0:0 Базель
Идет 93 минута Ренн 2:2 Тоттенхэм
Идет 92 минута Линкольн 0:2 ПАОК
Идет 94 минута Славия Прага 3:1 Унион Берлин
Идет 92 минута Слован Братислава 1:3 Копенгаген
Идет 94 минута ХИК 0:2 ЛАСК 3.2 3.2 2.25
Идет 91 минута Флора Таллин 0:1 Гент 5.2 4 1.58
16.09  22:00 Анортосис ... Партизан 3.6 3.3 2.04
16.09  22:00 Рома ... ЦСКА София 1.27 5.8 9
16.09  22:00 Раннерс ... АЗ Алкмаар 3.2 3.4 2.15
16.09  22:00 Будё-Глимт ... Заря
16.09  22:00 Яблонец ... ЧФР Клуж 2.65 3.25 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
21:30 · Лига конференций УЕФА
​«Рома» - ЦСКА София: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:24 · Лига конференций УЕФА
​«Тоттенхэм» потерял Бергвейна из-за травмы
19:25 · Лига конференций УЕФА
«Кайрат» и «Омония» начали большой еврокубковый день с нулей
19:15 · Лига конференций УЕФА
​«Ренн» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
15 Сентября
15:56 · Лига конференций УЕФА
Моуринью хочет выиграть с «Ромой» Лигу конференций 2
14 Сентября
19:26 · Лига конференций УЕФА
Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле
27 Августа
23:08 · Лига конференций УЕФА
​Назван фаворит Лиги конференций 1
19:39 · Италия. Серия А
Абрахам: «Моуринью – победитель»
15:10 · Лига конференций УЕФА
Российских клубов не касается. Все группы Лиги конференций 4 молния
14:47 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло – о матче с «Трабзонспором»: «Это новый старт»
13:45 · Лига конференций УЕФА
Моуринью в ожидании соперников: онлайн-трансляция жеребьёвки Лиги конференций
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
26 Августа
23:49 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло: «Казалось, будто настал конец света, но я, наконец, вернулся»
23:42 · Лига конференций УЕФА
Кейн вернулся и вывел «Тоттенхэм» в Лигу конференций, «Карабах» прошёл «Абердина»
22:20 · Лига конференций УЕФА
Карагандинский «Шахтёр» покинул Лигу конференций, повторно проиграв израильтянам
Все новости
Рекомендуем