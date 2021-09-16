​«Тоттенхэм» потерял Бергвейна из-за травмы

В четверг вечером в стартовом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» играет на выезде против «Ренна». По ходу первого тайма лондонская команда потеряла Стевена Бергвейна – голландский футболист получил травму.

Рулевому «шпор» Нуну Эшпириту пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на футбольное поле Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Следить за развитием событий в матче между «Ренном» и «Тоттенхэмом» можно на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что Стевен Бергвейн ранее в 4 матчах сезона отметился одним результативным пасом на партнёра.