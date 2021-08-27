​Назван фаворит Лиги конференций

Нужно привыкать к тому, что теперь еврокубковых турниров целых три. Помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, УЕФА с нового сезона проводит и Лигу конференций. В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка групповой стадии этого турнира. К сожалению, российских клубов в Лиге конференций не осталось, ведь «Рубин» и «Сочи» не смогли преодолеть квалификацию.

Тем временем, эксперты из мира ставок на спорт назвали фаворита Лиги конференций. По мнению специалистов, фаворитом турнира является «Тоттенхэм». Вероятность триумфа «шпор» в этом соревновании оценивается в 9,09%.

На втором месте идёт «Рома» (7,69%), а третью строчу делят «Ренн» и «Унион Берлин» (5,88%).