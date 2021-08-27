Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 416 Комментарии
Лига конференций

​Назван фаворит Лиги конференций

27 Августа 2021 • 23:08 Комментировать

Нужно привыкать к тому, что теперь еврокубковых турниров целых три. Помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, УЕФА с нового сезона проводит и Лигу конференций. В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка групповой стадии этого турнира. К сожалению, российских клубов в Лиге конференций не осталось, ведь «Рубин» и «Сочи» не смогли преодолеть квалификацию.

Тем временем, эксперты из мира ставок на спорт назвали фаворита Лиги конференций. По мнению специалистов, фаворитом турнира является «Тоттенхэм». Вероятность триумфа «шпор» в этом соревновании оценивается в 9,09%.

На втором месте идёт «Рома» (7,69%), а третью строчу делят «Ренн» и «Унион Берлин» (5,88%).  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Ренн Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
23:08 · Лига конференций УЕФА
​Назван фаворит Лиги конференций
19:39 · Италия. Серия А
Абрахам: «Моуринью – победитель»
15:10 · Лига конференций УЕФА
Российских клубов не касается. Все группы Лиги конференций 3 молния
14:47 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло – о матче с «Трабзонспором»: «Это новый старт»
13:45 · Лига конференций УЕФА
Моуринью в ожидании соперников: онлайн-трансляция жеребьёвки Лиги конференций
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
26 Августа
23:49 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло: «Казалось, будто настал конец света, но я, наконец, вернулся»
23:42 · Лига конференций УЕФА
Кейн вернулся и вывел «Тоттенхэм» в Лигу конференций, «Карабах» прошёл «Абердина»
22:20 · Лига конференций УЕФА
Карагандинский «Шахтёр» покинул Лигу конференций, повторно проиграв израильтянам
21:56 · Лига Европы
«Алашкерт», «Заря» и «Нефтчи» не прошли соперников, «Рома» сильнее «Трабзонспора»
18:56 · Лига конференций УЕФА
Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» повторно обыграть «Фолу»
25 Августа
17:54 · Лига конференций УЕФА
Моуринью считает, что отмена правила выездного гола может привести к большему количеству овертаймов
20 Августа
09:01 · Лига конференций УЕФА
«То ли «Рукав», то ли «Шланг»: реакция Газзаева на провал «Рубина» в еврокубках 4
00:37 · Лига конференций УЕФА
Нуну Санту: «Мы были неорганизованными на поле»
00:15 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Есть проблемы в общении с Моуринью» 1
Все новости
Рекомендуем
 