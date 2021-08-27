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Лига конференций

Российских клубов не касается. Все группы Лиги конференций молния

27 Августа 2021 • 15:10 Комментировать (3)

Состоялась церемония жеребьёвки группового раунда новосозданного европейского турнира – Лиги конференций. Были сформированы восемь квартетов. Ни один из российских клубов не примет участия на данном этапе соревнования.

Группа A: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия)

Группа B: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр)

Группа C: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА София (Болгария), «Будё-Глимт» (Норвегия)

Группа D: «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Рандерс» (Дания)

Группа E: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» Хайфа (Израиль)

Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн» (Гибралтар)

Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн»(Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
27 Августа 2021 в 15:42
Поболеем за андердогов - финнов, норвежцев.
Kalibr
27 Августа 2021 в 15:31
Группы E и G вполне достойны ЛЕ, будет любопытно последить.
ARTUR
27 Августа 2021 в 15:30
вот мои любимые грибочки ))) эти будут биться до крови )) мне уже нравится этот турнир , бабки на нем поднимаю регулярно , ну пока что покрайней мере . Для меня тут фаворит один )) это Рома , потому что особенный любит эти приставки -- первый в первом ( новом ) турнире )) здесь много команд которые очень симпатичные , ну и наших бывших здесь есть , стыдно за Жальгирис... начал с отбора ЛЧ и даже сюда не попал ...
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