Состоялась церемония жеребьёвки группового раунда новосозданного европейского турнира – Лиги конференций. Были сформированы восемь квартетов. Ни один из российских клубов не примет участия на данном этапе соревнования.
Группа A: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия)
Группа B: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр)
Группа C: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА София (Болгария), «Будё-Глимт» (Норвегия)
Группа D: «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Рандерс» (Дания)
Группа E: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» Хайфа (Израиль)
Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн» (Гибралтар)
Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн»(Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)
Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)