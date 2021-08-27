Дзаньоло – матче с «Трабзонспором»: «Это новый старт»

В четверг римская «Рома» оформила путевку в групповой раунд Лиги Конференций, обыграв по сумме двух встреч турецкий «Трабзонспор». Полузащитник «волков» Николо Дзаньоло забил за команду впервые за 400 дней, так как долге время восстанавливался от травмы.

«Это новый старт, сегодня я очень счастлив. Хочу поблагодарить всех: болельщиков, тренеров, партнёров по команде. Я буду рядом с клубом, хоть и не смогу принять участия в следующем матче чемпионата», - приводит слова Дзаньоло Football Italia.

«Рома» проверит на прочность новичка высшего дивизиона итальянского футбола – «Салернитану» 29 августа. Из-за дисквалификации, на поле не выйдет Николо Дзаньоло.