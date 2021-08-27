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Лига конференций

Моуринью в ожидании соперников: онлайн-трансляция жеребьёвки Лиги конференций

27 Августа 2021 • 13:45 Комментировать

В пятницу, 27 августа, пройдет жеребьевка группового этапа нового клубного турнира – Лиги конференций. Церемония стартует в 14:30 по московскому времени. Детальная текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Первые поединки группового раунда соревнований состоятся в середине сентября, а последний тур пройдет в начале декабря нынешнего года.

Стоит отметить, что Россия не будет представлена в Лиге конференций. «Рубин» и «Сочи» остались за бортом турнира, не сумев преодолеть квалификацию.

Ознакомиться со всеми корзинами и подробной процедурой жеребьевки можно в специальном материале от «Евро-Футбол.ру».

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Лига конференций
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