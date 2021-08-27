Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 418 Комментарии
Лига конференций

​Моуринью ждёт соперников: Анонс жеребьёвки нового клубного турнира УЕФА

27 Августа 2021 • 03:33 Комментировать

С текущего сезона УЕФА проводит три клубных турнира – к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавилась Лига конференций. В пятницу в Стамбуле состоится первая в истории жеребьёвка группового этапа этого турнира. Российские «Рубин» и «Сочи» до основной стадии не добрались, вылетев по ходу квалификационного этапа, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» всё же решило анонсировать жеребьёвку.

Как пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги конференций мало чем отличается от жеребьёвок Лиги чемпионов и Лиги Европы. 32 команды, участвующие в основной стадии турнира, разбиты на четыре корзины по их клубному рейтингу УЕФА. Каждая группа будет составлена из четырёх команд – по одной из каждой корзины.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Рома Фейеноорд Унион Берлин Линкольн Ред Импс
Тоттенхэм Карабах ЦСКА София Рандерс
Базель Маккаби Тель-Авив Витесс Омония
Славия ПАОК Слован Анортосис
Копенгаген Ренн Яблонец ХИК
Гент Партизан Алашкерт Маккаби Хайфа
АЗ ЧФР Клуж Флора Будё-Глимт
ЛАСК Заря Кайрат Мура

 

Среди всех участников Лиги конференций выделяются «Рома» и «Тоттенхэм» - нынешняя и бывшая команды Жозе Моуринью. Они, понятное дело, оказались в корзине номер 1. В более низких корзинах можно отыскать далеко не самые известные клубы. Например, «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Либо словацкую «Муру».

Российские «Рубин» и «Сочи» преодолеть квалификацию не смогли. Если говорить о странах бывшего СССР, то на групповой стадии Лиги конференций выступят украинская «Заря», армянский «Алашкерт», азербайджанский «Карабах» и казахстанский «Кайрат».

Отметим, что команды из одной страны на групповой стадии Лиги конференций пересечься не могут. В этом плане всё вполне привычно.

Когда пройдут матчи

Матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, параллельно с матчами Лиги Европы. Поединки первого игрового дня группового этапа турнира запланированы на 16 сентября, а последнего – на 9 декабря.

Формат Лиги конференций

Стоит сказать несколько слов по поводу формата, в котором будет разыгрываться трофей Лиги конфедераций. Команды, которые в своих группах займут первые места, получат путёвки в 1/8 финала турнира. Ещё восемь билетов в эту стадию будут разыграны по итогам стыковых матчей. В этих «стыках» команды, которые в группах Лиги конференций займут вторые места, сразятся с командами, которые в группах Лиги Европы займут третьи места.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Жозе Моуринью Заря Кайрат Карабах Алашкерт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК
окончен Гент 3:0 Ракув 1.38 4.7 8.5
окончен Риека 0:2 ПАОК 4.1 3.55 1.9
окончен Унион Берлин 0:0 КуПС
окончен Шемрок Роверс 0:1 Флора Таллин 1.75 3.9 4.4
окончен Абердин 1:3 Карабах 2.2 3.25 3.45
окончен Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра 1.12 7.9 28
окончен Партизан 2:0 Санта-Клара 1.78 3.55 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
26 Августа
23:49 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло: «Казалось, будто настал конец света, но я, наконец, вернулся»
23:42 · Лига конференций УЕФА
Кейн вернулся и вывел «Тоттенхэм» в Лигу конференций, «Карабах» прошёл «Абердина»
22:20 · Лига конференций УЕФА
Карагандинский «Шахтёр» покинул Лигу конференций, повторно проиграв израильтянам
21:56 · Лига Европы
«Алашкерт», «Заря» и «Нефтчи» не прошли соперников, «Рома» сильнее «Трабзонспора»
18:56 · Лига конференций УЕФА
Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» повторно обыграть «Фолу»
25 Августа
17:54 · Лига конференций УЕФА
Моуринью считает, что отмена правила выездного гола может привести к большему количеству овертаймов
20 Августа
09:01 · Лига конференций УЕФА
«То ли «Рукав», то ли «Шланг»: реакция Газзаева на провал «Рубина» в еврокубках 4
00:37 · Лига конференций УЕФА
Нуну Санту: «Мы были неорганизованными на поле»
00:15 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Есть проблемы в общении с Моуринью» 1
19 Августа
23:28 · Лига конференций УЕФА
«Тоттенхэм» проиграл в Португалии в первом еврокубковом матче сезона
23:21 · Лига конференций УЕФА
Моуриньо — о матче с «Трабзонспором»: «Это было непросто»
22:55 · Лига конференций УЕФА
Голы Вагнера Лава и Шомуродова помогли победить «Кайрату» и «Роме»
22:48 · Италия. Серия А
Шомуродов забил первый гол за «Рому»
22:02 · Лига конференций УЕФА
«Нефтчи» в меньшинстве упустил голевой задел в матче с израильтянами
Все новости
Рекомендуем
 