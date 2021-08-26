Дзаньоло: «Казалось, будто настал конец света, но я, наконец, вернулся»

Итальянский полузащитник римской «Ромы» Николо Дзаньоло посредством публикации на своей официальной странице в «Инстаграме» поделился впечатлениями от матча с турецким «Трабзонспором» (3:0) в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Да, казалось, будто настал конец света, но я, наконец, вернулся», - написал Дзаньоло в социальной сети.

Напомним, Николо Дзаньоло в начале прошлого сезона получил травму крестообразных связок колена, из-за которой не появлялся на поле вплоть до встречи с «Фиорентиной» в первом туре итальянской Серии А, прошедшей в минувшее воскресенье. Сегодня же, он отметился голом в воротах «Трабзонспора», и, празднуя взятие ворот, не смог сдержать слёз. «Рома» оформила путёвку в групповой раунд Лиги конференций.