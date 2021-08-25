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Лига конференций

Моуринью считает, что отмена правила выездного гола может привести к большему количеству овертаймов

25 Августа 2021 • 17:54 Комментировать
Рома
...
Трабзонспор
1.47 4.40 7.00
26.08 20:00
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Наставник римской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о возможных последствиях отмены правила гола, забитого на чужом поле в еврокубках.

«Думаю, большее количество матчей просто будет переходить в овертаймы. Но мы не меняем своих целей, всегда желаем обыгрывать соперников. Мы рады победить в первом матче с «Трабзонспором», но нам ещё есть, над чем работать», - приводит слова «особенного» Football Italia.

«Рома» в первом матче ранда плей-офф квалификации в Лигу конференций одолела на выезде турецкий «Трабзонспор». Ответный матч пройдёт в Риме завтра, 26 августа, и начнётся в 20:00 по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Трабзонспор Лига конференций
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