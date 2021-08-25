Моуринью считает, что отмена правила выездного гола может привести к большему количеству овертаймов

Наставник римской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о возможных последствиях отмены правила гола, забитого на чужом поле в еврокубках.

«Думаю, большее количество матчей просто будет переходить в овертаймы. Но мы не меняем своих целей, всегда желаем обыгрывать соперников. Мы рады победить в первом матче с «Трабзонспором», но нам ещё есть, над чем работать», - приводит слова «особенного» Football Italia.

«Рома» в первом матче ранда плей-офф квалификации в Лигу конференций одолела на выезде турецкий «Трабзонспор». Ответный матч пройдёт в Риме завтра, 26 августа, и начнётся в 20:00 по времени Москвы.