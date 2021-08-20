«То ли «Рукав», то ли «Шланг»: реакция Газзаева на провал «Рубина» в еврокубках

Бывший футбольный тренер Валерий Газзаев, поработавший в сборной России, московском ЦСКА и киевском «Динамо», отреагировал на сенсационный вылет казанского «Рубина» из еврокубков. В квалификации Лиги конференций подопечные Леонида Слуцкого по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву».

«Название соперника я услышал впервые. То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Казанцы должны побеждать такого соперника. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить», - приводит слова Газзаева на своих страницах «Спорт-экспресс».

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в Польше, была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Ответная игра прошла в Казани, в основное время команды снова не смогли распечатать ворота друг друга. В овертайме поляки все-таки сумели забить решающий мяч, оставив «Рубин» за бортом соревнований.