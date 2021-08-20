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Лига конференций УЕФА

«То ли «Рукав», то ли «Шланг»: реакция Газзаева на провал «Рубина» в еврокубках

20 Августа 2021 • 09:01 Комментировать (2)
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Бывший футбольный тренер Валерий Газзаев, поработавший в сборной России, московском ЦСКА и киевском «Динамо», отреагировал на сенсационный вылет казанского «Рубина» из еврокубков. В квалификации Лиги конференций подопечные Леонида Слуцкого по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву».

«Название соперника я услышал впервые. То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Казанцы должны побеждать такого соперника. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить», - приводит слова Газзаева на своих страницах «Спорт-экспресс».

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в Польше, была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Ответная игра прошла в Казани, в основное время команды снова не смогли распечатать ворота друг друга. В овертайме поляки все-таки сумели забить решающий мяч, оставив «Рубин» за бортом соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Валерий Газзаев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SpaM
20 Августа 2021 в 11:03
То ли бывший футбольный тренер, то ли усатый пёс...
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:24
Именно такое неуважительное отношение к сопернику и становится причиной поражений. Газаев человек пожилой и так отзываться о команде соперника никакой чести ему не делает.
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