Моуринью считает, что матч «Ромы» и «Трабзонспора» заслуживает на плей-офф Лиги чемпионов

«Особенный» наставник римской «Ромы» Жозе Моуринью высказал мнение, согласно с которым его матч с турецким «Трабзонспором» является матчем, вполне заслуживающим уровня Лиги чемпионов.

«Мы осознаем те трудности, которые предстанут перед нами завтра. Этот матч больше похож на вывеску плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

«Мы знаем, что «Трабзонспор» будет играть при поддержке 20 тысяч болельщиков, к тому же, они имеют ещё одно преимущество. Они уже отыграли три официальных поединка. Это так, но я не хочу оправдываться. Мы полтора года не видели болельщиков на трибунах, хорошо, что они снова с нами, хоть и на стороне противника», - добавил специалист.

Первый матч «Трабзонспора» и «Ромы» пройдет завтра, а ответный поединок запланирован на 26 августа. Победитель пары станет обладателем путёвки в групповой раунд Лиги конференций.