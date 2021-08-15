​Российские арбитры назначены на матч Лиги конференций

Бригада арбитров из России получила назначение на матч Лиги конференций между швейцарским «Базелем» и шведским «Хаммарбю», который пройдёт в ближайший четверг, 19 августа.

В поле на этом матче будет работать Сергей Иванов. Помогать ему на боковых линиях футбольного поля будут Роман Усачев и Валерий Данченко. В качестве четвёртого рефери на игре отработает Виталий Мешков.

Отметим, что Лига конференций является третьим клубным турниром УЕФА, разыгрываемым с текущего сезона. Российские клубы из этого турнира уже успели вылететь. Речь идёт о «Рубине» и «Сочи».