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Лига конференций УЕФА

​Российские арбитры назначены на матч Лиги конференций

15 Августа 2021 • 12:17 Комментировать
Базель
...
Хаммарбю
19.08 20:30
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Бригада арбитров из России получила назначение на матч Лиги конференций между швейцарским «Базелем» и шведским «Хаммарбю», который пройдёт в ближайший четверг, 19 августа.

В поле на этом матче будет работать Сергей Иванов. Помогать ему на боковых линиях футбольного поля будут Роман Усачев и Валерий Данченко. В качестве четвёртого рефери на игре отработает Виталий Мешков.

Отметим, что Лига конференций является третьим клубным турниром УЕФА, разыгрываемым с текущего сезона. Российские клубы из этого турнира уже успели вылететь. Речь идёт о «Рубине» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Сергей Иванов Хаммарбю
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