Бывший полузащитник «Сочи» (клуба, потерявшего профессиональный статус в 2017 году) Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную ничью нынешнего клуба «Сочи» с сербским «Партизаном» и поражение российского клуба по пенальти в Лиге конференций.

- В принципе, «Сочи» в ответной встрече понравился. По сравнению с первым матчем наша команда больше владела преимуществом и создала больше моментов, а в дополнительное время так и вовсе простила соперника. Надо не забывать, сколько болельщиков поддерживало дома «Партизан» и сколько болельщиков поддерживало дома «Сочи». Это на самом деле серьёзный фактор. Игра в Сочи по антуражу была сродни товарищеской на сборах, а ведь болельщики погнали бы черноморцев вперёд.

В выездном матче сочинцы отрезками по десять минут вообще не давали «Партизану» даже потрогать мяч, не то что проводить атаки. Да, в последние семь-восемь минут основного времени уже хотели удержать победный счёт, но пропустили досадный гол на подаче углового. А пенальти – это лотерея, и здесь кого-то обвинять не стоит.

За «Сочи» не стыдно, я получал удовольствие от просмотра этого матча. Черноморцы имели реальный шанс выиграть противостояние с «Партизаном», в отличие от «Спартака» против «Бенфики». Как бы то ни было, «Сочи» – молодой клуб, который только строится и продолжит идти дальше. Думаю, в чемпионате у них будет нормальная ситуация, а в Европе это была только первая их попытка.