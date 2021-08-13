Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
Лига конференций УЕФА

Деменко: «Психологической недооценки соперника у «Рубина» точно не было» эксклюзив

13 Августа 2021 • 12:29 Комментировать
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражения «Рубина» от «Ракува» в отборочном матче Лиги конференций УЕФА.

«Честно говоря, не ожидал, что «Рубин» может проиграть. Думал, что в отличие от «Сочи», «Рубину» не будет так сложно. Все-таки казанский клуб показывал неплохую игру, дома с поляками сыграли вничью, но было видно, что «Рубин» сильнее. В какой-то степени казанцам просто не повезло. Незабитый пенальти в конце, обидно, но это футбол, тут все может произойти. Думал, что «Рубин» однозначно выиграет, но жаль, что этого не случилось.

Психологической недооценки соперника точно не было. Мы же знаем Леонида Викторовича, он требовательный. В чемпионате команда выполняет тренерские указания, это видно. Тут просто не повезло «Рубину». Бывают такие моменты у команды. По сумме двух встреч казанский клуб выглядел лучше. Конечно, такое невезение бьет по команде. Все-таки они могли выйти в еврокубок, а «Рубин» давно там не играл. Это потеря и для команды, и для города. Обидно проигрывать такие матчи, когда ты сильнее соперника, но в футболе такое зачастую происходит», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
12:29 · Лига конференций УЕФА
Деменко: «Психологической недооценки соперника у «Рубина» точно не было» эксклюзив
10:40 · Лига конференций УЕФА
«Рубин» извинился за провал в Лиге конференций 2
10:27 · Лига конференций УЕФА
Как «Сочи» не повезло в игре с «Партизаном» - видео матча и серии пенальти видео
09:48 · Лига конференций УЕФА
Губерниев - о вылете «Рубина» и «Сочи» из еврокубков: «Мы завязли на дне ещё больше» 1
09:23 · Лига конференций УЕФА
«Динамо» постебалось над «Рубином» после вылета казанцев из Лиги конференций
09:15 · Лига конференций УЕФА
Геркус - о вылете «Сочи» из еврокубков: «Тупые эти новые правила с отменой выездного гола»
08:59 · Лига конференций УЕФА
Россия - единственная страна из топ-10, потерявшая два клуба в раунде квалификаций еврокубков
00:55 · Лига Европы
Дальше без «Рубина» и «Сочи». Все пары плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
00:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти на 120-й минуте 1
00:05 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Рубин» не должен был проходить»
12 Августа
23:50 · Лига конференций УЕФА
Защитник «Сочи» Терехов отметился первым дублем в карьере
23:26 · Лига конференций УЕФА
Червиченко: Защитника «Рубина» удалили ни за что
23:20 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ракува»: «Героями матча стали мои игроки» 1
22:57 · Лига конференций УЕФА
Польское еврокубковое фиаско «Рубина» - видео видео
22:45 · Россия. Премьер-лига
Деспотович в нецензурной манере ответил болельщику после вылета «Рубина» из еврокубков 1
Все новости
Рекомендуем
 