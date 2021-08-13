Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражения «Рубина» от «Ракува» в отборочном матче Лиги конференций УЕФА.

«Честно говоря, не ожидал, что «Рубин» может проиграть. Думал, что в отличие от «Сочи», «Рубину» не будет так сложно. Все-таки казанский клуб показывал неплохую игру, дома с поляками сыграли вничью, но было видно, что «Рубин» сильнее. В какой-то степени казанцам просто не повезло. Незабитый пенальти в конце, обидно, но это футбол, тут все может произойти. Думал, что «Рубин» однозначно выиграет, но жаль, что этого не случилось.

Психологической недооценки соперника точно не было. Мы же знаем Леонида Викторовича, он требовательный. В чемпионате команда выполняет тренерские указания, это видно. Тут просто не повезло «Рубину». Бывают такие моменты у команды. По сумме двух встреч казанский клуб выглядел лучше. Конечно, такое невезение бьет по команде. Все-таки они могли выйти в еврокубок, а «Рубин» давно там не играл. Это потеря и для команды, и для города. Обидно проигрывать такие матчи, когда ты сильнее соперника, но в футболе такое зачастую происходит», - сказал Деменко.