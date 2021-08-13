Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций на стадии третьего квалификационного раунда.

- Конечно, радости мало. Сочи ждал со своей инфраструктурой продолжения еврокубков, ну и аналогично – Казань, которая долго не участвовала в международных соревнованиях и сильно по ним соскучилась. Вылет из Лиги конференций негативен для клубов с точки зрения финансов и посещаемости стадионов. Я не хочу думать, что команды из верхней части таблицы РПЛ уступают соперникам из Польши и Сербии по мастерству, классу и характеру. Но получается, что во внутреннем чемпионате наши клубы могут спокойно управлять лодкой, как в спокойном пруду, а в еврокубках они попадают в бурную реку, где течение их подхватывает и неизбежно несёт в пропасть.

Я считаю, что есть проблема в системе «осень-весна». Если раньше российские клубы летом были на ходу, то сейчас они не могут в таком ключе обыгрывать в еврокубках команды более низкого уровня. Здесь можно привести в пример ту же Латвию, где чемпионат проводится по системе «весна-осень». «Рига» прошла в раунд плей-офф Лиги конференций, а РФШ минимально проиграла «Генту», и при этом надо понимать, что в Бельгии уровень чемпионата гораздо выше, чем в Латвии. Явно сильнее чемпионаты и в Израиле с Шотландией, но в прошлом розыгрыше еврокубков «Рига» проиграла «Маккаби» из Тель-Авива и «Селтику» не в одну калитку, а в упорной борьбе. Думаю, для улучшения выступлений в еврокубках система «весна-осень» нужна и в России.