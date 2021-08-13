«Создать для них деревянную лигу»: Как соцсети разгромили «Рубин» и «Сочи» за вылет из еврокубков

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии по поводу сверхраннего завершения международной кампании «Рубином» и «Сочи». Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, третьего по статусу еврокубка, казанский и сочинский клубы уступили польскому «Ракуву» и сербскому «Партизану» соответственно.

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ТОЧКА О.: «Стабильность – признак мастерства».

Crash D.: «Надо всем дружно перестать ходить на стадионы и не смотреть трансляции по телевизору, пока не отменят лимит на легионеров».

Al T.: «Я всё понял, отмена правила выездного гола – это заговор против России, первой жертвой стал «Сочи».

Майрбек С.: «Я думаю, это от судейской системы зависит. Например, за мелкие фолы у нас дают жёлтую, а в Европе их почти не замечают».

Алексей Г.: «Нда, буду болеть за «Динамо» Барнаул лучше… Бабла нет, вторая лига, парни переодеваются порой на скамейки у поля, но рубятся до кости».

Василий И.: «Предполагаю, что в следующем году ещё хуже будет».

Дмитрий Л.: «Единственный кубок, в котором наши команды до сих пор держатся, – это Кубок России».

Josh M.: «РФС надо сделать Кубок обладателей кубков: победитель РПЛ, ФНЛ, Кубка России и Кубка Париматч Премьер, тогда и шансы на завоевание грандиозного трофея появятся, хотя не факт)».

Al T.: «Можно создать «деревянную лигу» для всех, кто не проходит никакие квалификации, вот тогда...».

Vladimir K.: «Даже если там будут команды манекенов, они все-равно обыграют российские клубы))».

Кирилл Г.: «Кстати, не начались ли проблемы с введения лимита 8/17? Если да, то поздравляю, сами себе ногу прострелили».

Олег М.: «А вот интересно, в послематчевых пенальти добиваний нет. Т.е. мяч должен двигаться только вперёд. Но после штанги мяч вылетает в поле и попадает в спину вратаря. Получается мяч добит, пусть и автогол. Как-то это прописано в правилах?».

angelson10 П.: «В какой-то момент стало тревожно, но всё-таки «Сочи» собрался и сделал своё дело. Спасибо, «Сочи» и «Рубин».

r.: «Сочи» на серии пенальти думал, что играет против «Зенита».

Олег А.: «Все наши клубы – это следствие происходящего в стране, позорище».

Vlad R.: Самое печальное, что эти через 15-20 лет будут на Кубке легенд хет-трики всем отгружать...».

Галина Г.: «Хотели начать болеть за украинские клубы, так и те начали вылетать».

Серый С.: «Хочешь поднять бабла? Еврокубки, ставь против российских команд! Неважно, против кого играть, результат всегда один!».

LeoN14 L.: «Ну что же, подводим итоги выступлений наших клубов в Европе: "С." "Ру." "Соч." но».

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Rina П.: «Ребята из «Рубина» не поняли, что такое Лига конференций и просто из неё вышли».

Valery K.: «А помните, писали, что Лига конфедераций (или конференций, я так и не запомнил) – наш турнир?..».

к.: «Лига конференций. Вот придумают же какую-то *** [ерунду], лишь бы позорить наши клубы».

Никита Б.: «Рубин» проиграл точно не из-за липового удаления, и не из-за незабитого пенальти. Всему виной свадьбы и Хакамада».

gaming c.: «А мы всей страной «Спартак» ругаем. «Рубин» вообще непонятно кому проиграл, просто фиаско».

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Сергей Е.: «Вот тебе и Рукаку…».

Александр Н.: «До слёз обидно. Раньше наши клубы в Европе нагибали всё, что видели, а теперь только нагибаются».

Neva F.: «Сочи» хотя бы старались, в то время как бесхребетные миллионеры из «Спартака» ходили пешком по полю».

Дмитрий Л.: «Может, будем просто болеть за наших, независимо от того, кто «свинья», «конь», «бомж» и так далее?».

Саша М.: «Слуцкий после возвращения в Россию постоянно поёт, танцует, комментирует, а когда он выполняет свои обязанности? Натянув кепку, жалуется на состояние полей и судей. Европейские болельщики продолжают на нами смеяться».

Дмитрий К.: «Проиграли сербам, которые летом 2023 года обойдут Россию в рейтинге УЕФА)) Ничего удивительного».

Максим П.: «А «Ракув» не добротная команда, что ли? Мне кажется, они в нашем чемпионате спокойно могли бы в пятерке идти».

Тимофей Ю.: «Лига конференций не на наш турнир тоже, ждём, когда стартует лига отщепенцев, и там наши клубы всех победят!».

Игорь Б.: «Кто бы сомневался, что так будет) Теперь скажут, что виновата пятница, 13».

Виктор Б.: «РПЛ-дно. Сезон 3».

Кирилл Иванцов