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Лига конференций УЕФА

«Рубин» извинился за провал в Лиге конференций

13 Августа 2021 • 10:40 Комментировать (2)
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
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Казанский «Рубин» потерпел сенсационное поражение от польского «Ракува» в ответном матче квалификации Лиги конференций и покинул турнир.

На «Казань Арене» подопечные Леонида Слуцкого потерпели фиаско со счетом 0:1, пропустив решающий гол в экстра-тайме. Первый поединок, состоявшийся в Польше, завершился вничью - 0:0. По сумме двухматчевого противостояния российский клуб покинул еврокубок.

После этой неудачи пресс-служба «Рубина» опубликовала в клубном твиттер-аккаунте пост с извинениями за неудачное выступление.

Теперь подопечные Леонида Слуцкого полностью сконцентрируются на РПЛ и Кубке России. В новом сезоне Премьер-лиги казанцы стартовали с трех побед подряд и занимают второе место в таблице.

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Рубин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Милка
13 Августа 2021 в 10:48
Как всё оно просто оказывается… И пока футбол будет частью шоу-бизнеса, пока и будут сумасшедшие зп и наплевательское отношение к своему делу. Это я к тому,что зарплаты должны быть по сдельному типу. Выиграли-получи часть пирога. А так игрокам до одного места этот провал. Им даже и не стыдно.
ARTUR
13 Августа 2021 в 11:58
вот про зарплату тут я с тобой просто сто пудово
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