«Рубин» извинился за провал в Лиге конференций

Казанский «Рубин» потерпел сенсационное поражение от польского «Ракува» в ответном матче квалификации Лиги конференций и покинул турнир.

На «Казань Арене» подопечные Леонида Слуцкого потерпели фиаско со счетом 0:1, пропустив решающий гол в экстра-тайме. Первый поединок, состоявшийся в Польше, завершился вничью - 0:0. По сумме двухматчевого противостояния российский клуб покинул еврокубок.

После этой неудачи пресс-служба «Рубина» опубликовала в клубном твиттер-аккаунте пост с извинениями за неудачное выступление.

Теперь подопечные Леонида Слуцкого полностью сконцентрируются на РПЛ и Кубке России. В новом сезоне Премьер-лиги казанцы стартовали с трех побед подряд и занимают второе место в таблице.