«Динамо» постебалось над «Рубином» после вылета казанцев из Лиги конференций

Московское «Динамо» пошутило над «Рубином» после вылета казанцев из Лиги конференций. В квалификационном раунде подопечные Леонида Слуцкого неожиданно уступили польскому клубу «Ракув».

«No Makar, no party», - говорится в посте «бело-голубых» в клубном твиттер-аккаунте.

Этим летом хавбек Денис Макаров сменил «Рубин» на «Динамо».

В первом матче противостояния, состоявшемся в Польше, был зафиксирован ничейный результат. Ответный поединок прошел вчера, 12 августа, на «Казань Арене». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в овертайме польский коллектив забил решающий гол.