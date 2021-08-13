Шотландия обогнала Россию в рейтинге УЕФА

Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА после вылета из Лиги конференций казанского «Рубина» и «Сочи». Россия опустилась на девятую строчку, а на восьмую поднялась Шотландия.

Стоит отметить, что от РПЛ в сезоне-2021/2022 еврокубков продолжат выступление три клуба - московский «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Команды из столицы сыграют в Лиге Европы, а «сине-бело-голубые» в очередной раз попытают счастья в Лиге чемпионов.

При этом Россия рискует в скором времени опуститься еще на одно место. Отрыв от идущей десятой Австрии составляет менее 1,3 балла.