Червиченко: Защитника «Рубина» удалили ни за что

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно проигранного матча «Рубина» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Напомним, что встречу российская команда заканчивала в меньшинстве, а на 120-й минуте не реализовала 11-метровый, который мог перевести игру в серию пенальти. Так, в следующую стадию прошел «Ракув».

Червиченко заявил, что «Рубину» немного не повезло, тем более учитывая ужаснейшее состояние футбольного поля. Также он отметил, что главный арбитр встречи допустил ряд серьезных ошибок. Согласно его словам в интервью «Спорт-Экспрессу», пенальти в ворота поляков был липовый, точно так же, как и красная защитнику казанцев. «Самошникова удалили ни за что!» - уверен Червиченко.

Экс-владелец «Спартака» также упомянул, что «Рубину» не хватило основного форварда на острие атак, а также сослался на проблемы с реализацией моментов.