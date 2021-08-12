Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Лига конференций УЕФА

Червиченко: Защитника «Рубина» удалили ни за что

12 Августа 2021 • 23:26 Комментировать
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно проигранного матча «Рубина» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Напомним, что встречу российская команда заканчивала в меньшинстве, а на 120-й минуте не реализовала 11-метровый, который мог перевести игру в серию пенальти. Так, в следующую стадию прошел «Ракув».

Червиченко заявил, что «Рубину» немного не повезло, тем более учитывая ужаснейшее состояние футбольного поля. Также он отметил, что главный арбитр встречи допустил ряд серьезных ошибок. Согласно его словам в интервью «Спорт-Экспрессу», пенальти в ворота поляков был липовый, точно так же, как и красная защитнику казанцев. «Самошникова удалили ни за что!» - уверен Червиченко.

Экс-владелец «Спартака» также упомянул, что «Рубину» не хватило основного форварда на острие атак, а также сослался на проблемы с реализацией моментов.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андрей Червиченко Лига конференций Ракув
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол
окончен Будё-Глимт 2:0 Приштина
окончен после доп. времени Рубин 0:1 Ракув
окончен после пенальти Мольде 1:1 Трабзонспор
окончен Хаммарбю 5:1 Чукарички 1.67 4.2 4.7
окончен Жилина 5:0 Тобол 2.02 3.65 3.55
окончен ПАОК 2:0 Богемианс
окончен после пенальти Виктория Пльзень 3:1 Нью-Сейнтс
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
00:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти на 120-й минуте
00:05 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Рубин» не должен был проходить»
12 Августа
23:50 · Лига конференций УЕФА
Защитник «Сочи» Терехов отметился первым дублем в карьере
23:26 · Лига конференций УЕФА
Червиченко: Защитника «Рубина» удалили ни за что
23:20 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ракува»: «Героями матча стали мои игроки»
22:57 · Лига конференций УЕФА
Польское еврокубковое фиаско «Рубина» - видео видео
22:45 · Россия. Премьер-лига
Деспотович в нецензурной манере ответил болельщику после вылета «Рубина» из еврокубков
21:55 · Лига конференций УЕФА
Слуцкий: «Апофеозом всего явилась последняя минута» 1
21:31 · Лига конференций УЕФА
«Партизан» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
21:27 · Лига конференций УЕФА
Самошников удалён на 106-й минуте матча «Рубин» - «Ракув»
21:24 · Лига Европы
«Алашкерт» и «Карабах» выиграли свои противостояния, «Кайрат» и «Нефтчи» проиграли
20:38 · Лига конференций УЕФА
Нобоа прокомментировал предстоящий матч против «Партизана»
18:30 · Лига конференций УЕФА
​«Рубин» - «Ракув» - 0:1 (закончен)
17:51 · Лига конференций УЕФА
​«Астана» Тихонова с треском вылетела из Лиги конференций
11:56 · Лига конференций УЕФА
Прогноз на матч «Рубин» - «Ракув» от Титова
Все новости
Рекомендуем
 