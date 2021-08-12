Слуцкий: «Апофеозом всего явилась последняя минута»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Ракувом» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Если мы будем делить на какие-то отдельные эпизоды, понятно, что удаление Самошникова, нереализованный пенальти на 120-й минуте… Но это слишком просто, потому что мы могли и в основное время забивать и заканчивать игру. У нас был там самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу. Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели. Я с самого начала говорил, что мы его и не будем иметь. Но сегодня какие-то моменты, к сожалению, сложились не в нашу пользу. Апофеозом всего явилась последняя минута.