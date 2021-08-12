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Слуцкий: «Апофеозом всего явилась последняя минута»

12 Августа 2021 • 21:55 Комментировать (1)
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Ракувом» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Если мы будем делить на какие-то отдельные эпизоды, понятно, что удаление Самошникова, нереализованный пенальти на 120-й минуте… Но это слишком просто, потому что мы могли и в основное время забивать и заканчивать игру. У нас был там самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу. Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели. Я с самого начала говорил, что мы его и не будем иметь. Но сегодня какие-то моменты, к сожалению, сложились не в нашу пользу. Апофеозом всего явилась последняя минута.

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Рубин Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Августа 2021 в 22:04
если бы это была команда Бердыева , то апафеозом была бы первая минута первого тайма , эту команду просто смели бы ... эх Слуцкий , стыдно !!!
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окончен Астана 3:4 КуПС
окончен Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол
окончен Будё-Глимт 2:0 Приштина
окончен после доп. времени Рубин 0:1 Ракув
окончен после пенальти Мольде 1:1 Трабзонспор
окончен Хаммарбю 5:1 Чукарички 1.67 4.2 4.7
окончен Жилина 5:0 Тобол 2.02 3.65 3.55
окончен ПАОК 2:0 Богемианс
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