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Лига конференций УЕФА

Нам показали, где «Ракув» зимует: «Рубин» запорол пенальти на последних секундах и выиграл первенство по вылету из еврокубков

12 Августа 2021 • 21:32 Комментировать (10)
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
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«Рубин» пытался не ударить в грязь лицом против польского «Ракува» на газоне «Ак Барс Арены».

Протокол игры  
Рубин 0:1 Ракув
    111' Гутковский Владислав (0:1)
Дюпин Юрий Игнатьев Владислав Уремович Филип Бегич Сильвие Самошников Илья   106' Йевтич Дарко Абильдгор Оливер Ин-Бём Хван Хакшабанович Сеад Костюков Михаил Кварацхелия Хвича
Запасные: Бакаев Солтмурад Шатов Олег Игнатьев Иван Исмагилов Артём Медведев Никита Грицаенко Алексей Мусаев Леон Зотов Георгий Саито Мицуки
Ковачевич Владан Арсенич Зоран Невулис Анджей Тудор Фран Кун Патрик Полетанович Марко Папаниколау Яннис Вдовяк Матеуш Цебуля Марчин Мусёлик Себастьян Иви Лопес
Запасные: Гедеш Алешандре Выдра Доминик Качмарски Иво Гутковский Владислав Удовичич Жарко Треловски Кацпер Арак Якуб Рундич Милан Шелонговски Даниэль Длугош Виктор
12 августа.

Казанский клуб прикоснулся неделю назад к еврокубкам относительно неплохо. Польский «Ракув» по своему уровню не является суперсоперником, но «Рубин» тогда играл против него на выезде, так что ничья стала более-менее приемлемым результатом. А то, что мировая оказалась нулевой, а не результативной, ничего не значит после отмены правила голевого гола. В общем, казанцам нужно было в домашнем матче всё начинать сначала, дабы сделать шаг в раунд плей-офф Лиги конференций.

Сложностей «рубиновым» добавляли проблемы с травмами, из-за которых Леонид Слуцкий гневно костерил факт убийства газона «Ак Барс Арены» различными нефутбольными мероприятиями. Накануне главному тренеру вроде как пообещали, что таковых больше проводиться на стадионе не будет, но ключевой форвард и вторая звезда команды Деспотович уже выбыл к тому времени из строя на месяц. Зато первая звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия пока не перешёл ни в «Тоттенхэм», ни в «Ювентус», и имел шанс повысить свои котировки в Лиге конференций.

 

Ожидавшие лёгкой прогулки «Рубина» в отчётном матче были разочарованы первым таймом. Хозяева не создали ни одного голевого момента. Гости, впрочем, тоже. Но от казанцев это ожидалось в первую очередь, пусть ченстаховяне и не любят отказывать себе в любимом атакующем стиле. Команды сделали по нескольку дальних ударов, не приведших к опасным последствиям. И по игре особо не казалось, что «Рубин» превосходит соперника в классе.

Через несколько минут после перерыва «Ракув» сделал «Рубину» пару последних предупреждений. Иви Лопес откровенно простил российский клуб после прострела Цебули, ушедшего от Хвичи на старте своего забега к лицевой. Почти сразу же хозяева позволили опасно пробить головой Цебуле, перед которым застыли Бегич и Самошников. На счастье казанцев, мяч отправился выше створа. Им действительно повезло в тех ситуациях, и особенно в первой, если называть вещи своими именами.

Польскому коллективу не удалось трансформировать счёт на табло во время собственного удачного отрезка, а концовка второго тайма прошла при территориальном преимуществе «Рубина», пытавшегося избежать дополнительного времени. За собой команду потянули дриблёры Хвича и Самошников. На 78-й минуте Кварацхелия выстрелил по уходящей траектории в правую девятку, только мяч ушёл и мимо ворот. Через пять минут Абильдгор на подаче стандарта пробил головой так же, как в прошлом матче против «Ахмата», но теперь это привело не к голу, а к штанге.

Дополнительное время нагрянуло бы и по старой доброй схеме без учёта гостевых голов, поскольку и здесь, и там в основные девяносто минут был зафиксирован один счёт. «Ракув», кстати, и на предыдущей стадии Лиги конференций обошёлся без голов в противостоянии с литовской «Судувой», а у «Рубина» предыдущей стадии не было. И хорошо, что не было, потому что кто знает, что там могло случиться…

В третьем тайме подуставшие казанцы не смогли продолжать осаду чужих ворот, и гости почувствовали себя комфортней. Настоящих моментов не было, как и в первом тайме. В третьем перерыве Слуцкий произвёл тройную замену, выпустив Сайто, Бакаева и Ивана Игнатьева. Заменён был в том числе Хвича, которому приложили лёд к ноге.

На 106-й минуте к «Рубину» прилетела плохая весточка. Не прошло и двадцати секунд четвёртого тайма, как Самошников оставил хозяев вдесятером, сфолив в центре поля в подкате против Длугоша и получив вторую жёлтую карточку. В меньшинстве казанцы продержались с сухими воротами всего четыре минуты, после чего Папаниколау забросил мяч на правую грань штрафной в бывшую зону Самошникова, Длугош навесил, а опередивший всех Гутковский головой послал мяч в левый угол.

Могло быстро стать и 0:2, но мяч прошёл рядом со штангой. «Рубин» кое-как попробовал спасти ситуацию, и сначала это смотрелось неубедительно, но на 120-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Зотов вошёл в чужую штрафную по правой зоне и отдал коротко Уремовичу. Тот нанёс заблокированный удар, и в него подкатился другой пятый номер – Выдра.

Игроки польской команды активно спорили с арбитром, но рефери не изменил своего вердикта. Будет послематчевая серия пенальти или нет, решали с глазу на глаз Хакшабанович и Ковачевич. Дуэль эту выиграл вратарь «Ракува», вытащивший мяч из правого от себя угла. После этого сразу прозвучал финальный свисток. Получается, Слуцкий зря менял Дюпина на Медведева под серию пенальти. «Рубин» выиграл первенство России по вылету из еврокубков. Как говорится, начало положено. Кто следующий?

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лига конференций Ракув
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
12 Августа 2021 в 22:05
Не увидел я команды...все индивидуалисты...за что и поплатились...))) на лёню это не похоже...он вроде всегда выстраивал коллективные действия...
ARTUR
12 Августа 2021 в 22:00
я вообще не понимаю подхода команд в таких турнирах , за такие провалы вообще то по хорошему нужно гнать тренера с работы , все таки эти турниры как то приносят очки в общую копилку , скоро вообще скатятся к уровню Литвы , в любом случае это ответственность , и если не справляется команда , тренер , то нужно менять , вообще я в шоке от начала сезона РПЛ , скандалы , а Рубин на игру вышел в каких то футболках послевоенных , что это за стадион ?? поляна ужасная ... короче позор ...
Дарт Уилфред
12 Августа 2021 в 21:50
Слуцкий в своем репертуаре. Вышели с полными штанами.
Zenituwka
12 Августа 2021 в 21:41
Красавцы)) А кто-то что-то от Зенита в ЛЧ ещё ждёт. Вот он уровень рпл.
Tiptop
12 Августа 2021 в 21:40
поражение от раков с выдрой дальше не куда падать........
ARTUR
12 Августа 2021 в 21:38
полнейшая деградация РПЛ ... у Спартака хоть соперник был , а тут ... во жуть !!!
Aleksandr Aleksandr
12 Августа 2021 в 21:37
Первый обсер случился,ждём второго!РПЛ лучшая в мире по обсерам!
ARTUR
12 Августа 2021 в 21:41
это второй уже... или игра спартачей для тебя это триумф рпл ??
ATAMAN
12 Августа 2021 в 21:34
Следующий Сочи на выход)
ATAMAN
12 Августа 2021 в 21:34
Клоуны)
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окончен Астана 3:4 КуПС
окончен после пенальти Мольде 1:1 Трабзонспор
окончен Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол
окончен Будё-Глимт 2:0 Приштина
окончен после доп. времени Рубин 0:1 Ракув
окончен Хаммарбю 5:1 Чукарички 1.67 4.2 4.7
окончен Жилина 5:0 Тобол 2.02 3.65 3.55
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