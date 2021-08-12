Нам показали, где «Ракув» зимует: «Рубин» запорол пенальти на последних секундах и выиграл первенство по вылету из еврокубков

«Рубин» пытался не ударить в грязь лицом против польского «Ракува» на газоне «Ак Барс Арены».

Казанский клуб прикоснулся неделю назад к еврокубкам относительно неплохо. Польский «Ракув» по своему уровню не является суперсоперником, но «Рубин» тогда играл против него на выезде, так что ничья стала более-менее приемлемым результатом. А то, что мировая оказалась нулевой, а не результативной, ничего не значит после отмены правила голевого гола. В общем, казанцам нужно было в домашнем матче всё начинать сначала, дабы сделать шаг в раунд плей-офф Лиги конференций.

Сложностей «рубиновым» добавляли проблемы с травмами, из-за которых Леонид Слуцкий гневно костерил факт убийства газона «Ак Барс Арены» различными нефутбольными мероприятиями. Накануне главному тренеру вроде как пообещали, что таковых больше проводиться на стадионе не будет, но ключевой форвард и вторая звезда команды Деспотович уже выбыл к тому времени из строя на месяц. Зато первая звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия пока не перешёл ни в «Тоттенхэм», ни в «Ювентус», и имел шанс повысить свои котировки в Лиге конференций.

Ожидавшие лёгкой прогулки «Рубина» в отчётном матче были разочарованы первым таймом. Хозяева не создали ни одного голевого момента. Гости, впрочем, тоже. Но от казанцев это ожидалось в первую очередь, пусть ченстаховяне и не любят отказывать себе в любимом атакующем стиле. Команды сделали по нескольку дальних ударов, не приведших к опасным последствиям. И по игре особо не казалось, что «Рубин» превосходит соперника в классе.

Через несколько минут после перерыва «Ракув» сделал «Рубину» пару последних предупреждений. Иви Лопес откровенно простил российский клуб после прострела Цебули, ушедшего от Хвичи на старте своего забега к лицевой. Почти сразу же хозяева позволили опасно пробить головой Цебуле, перед которым застыли Бегич и Самошников. На счастье казанцев, мяч отправился выше створа. Им действительно повезло в тех ситуациях, и особенно в первой, если называть вещи своими именами.

Польскому коллективу не удалось трансформировать счёт на табло во время собственного удачного отрезка, а концовка второго тайма прошла при территориальном преимуществе «Рубина», пытавшегося избежать дополнительного времени. За собой команду потянули дриблёры Хвича и Самошников. На 78-й минуте Кварацхелия выстрелил по уходящей траектории в правую девятку, только мяч ушёл и мимо ворот. Через пять минут Абильдгор на подаче стандарта пробил головой так же, как в прошлом матче против «Ахмата», но теперь это привело не к голу, а к штанге.

Дополнительное время нагрянуло бы и по старой доброй схеме без учёта гостевых голов, поскольку и здесь, и там в основные девяносто минут был зафиксирован один счёт. «Ракув», кстати, и на предыдущей стадии Лиги конференций обошёлся без голов в противостоянии с литовской «Судувой», а у «Рубина» предыдущей стадии не было. И хорошо, что не было, потому что кто знает, что там могло случиться…

В третьем тайме подуставшие казанцы не смогли продолжать осаду чужих ворот, и гости почувствовали себя комфортней. Настоящих моментов не было, как и в первом тайме. В третьем перерыве Слуцкий произвёл тройную замену, выпустив Сайто, Бакаева и Ивана Игнатьева. Заменён был в том числе Хвича, которому приложили лёд к ноге.

На 106-й минуте к «Рубину» прилетела плохая весточка. Не прошло и двадцати секунд четвёртого тайма, как Самошников оставил хозяев вдесятером, сфолив в центре поля в подкате против Длугоша и получив вторую жёлтую карточку. В меньшинстве казанцы продержались с сухими воротами всего четыре минуты, после чего Папаниколау забросил мяч на правую грань штрафной в бывшую зону Самошникова, Длугош навесил, а опередивший всех Гутковский головой послал мяч в левый угол.

Могло быстро стать и 0:2, но мяч прошёл рядом со штангой. «Рубин» кое-как попробовал спасти ситуацию, и сначала это смотрелось неубедительно, но на 120-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Зотов вошёл в чужую штрафную по правой зоне и отдал коротко Уремовичу. Тот нанёс заблокированный удар, и в него подкатился другой пятый номер – Выдра.

Игроки польской команды активно спорили с арбитром, но рефери не изменил своего вердикта. Будет послематчевая серия пенальти или нет, решали с глазу на глаз Хакшабанович и Ковачевич. Дуэль эту выиграл вратарь «Ракува», вытащивший мяч из правого от себя угла. После этого сразу прозвучал финальный свисток. Получается, Слуцкий зря менял Дюпина на Медведева под серию пенальти. «Рубин» выиграл первенство России по вылету из еврокубков. Как говорится, начало положено. Кто следующий?

Кирилл Иванцов