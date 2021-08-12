Самошников удалён на 106-й минуте матча «Рубин» - «Ракув»

«Рубин» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА у себя дома принимает польский «Ракув». Как и в Польше неделей ранее, в основное время команды голов не забивали, в последствии чего поединок перешел в экстра-таймы.

Но, уже в самом начале вторых дополнительных 15 минут левый защитник российской команды Илья Самошников увидел перед собой красный свет, получив второй горчичник. В меньшинстве подопечные Слуцкого тут же пропустили – автором гола стал Владислав Гутковскис.

Напомним, что УЕФА отменил правило выездного гола в текущем сезоне еврокубков, поэтому «Рубину» достаточно одного забитого мяча, чтобы сравняться в счете по сумме двух матчей.