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Лига конференций УЕФА

Самошников удалён на 106-й минуте матча «Рубин» - «Ракув»

12 Августа 2021 • 21:27 Комментировать
Рубин
0:1
Ракув
окончен после доп. времени
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«Рубин» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА у себя дома принимает польский «Ракув». Как и в Польше неделей ранее, в основное время команды голов не забивали, в последствии чего поединок перешел в экстра-таймы.  

Но, уже в самом начале вторых дополнительных 15 минут левый защитник российской команды Илья Самошников увидел перед собой красный свет, получив второй горчичник. В меньшинстве подопечные Слуцкого тут же пропустили – автором гола стал Владислав Гутковскис.

Напомним, что УЕФА отменил правило выездного гола в текущем сезоне еврокубков, поэтому «Рубину» достаточно одного забитого мяча, чтобы сравняться в счете по сумме двух матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников Лига конференций Ракув
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