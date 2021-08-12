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Прогноз на матч «Рубин» - «Ракув» от Титова

12 Августа 2021 • 11:56 Комментировать
Рубин
...
Ракув
Через 5 ч. 16 мин.
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Экс-капитан и полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов высказался о предстоящем ответном поединке казанского «Рубина» с польским «Ракувом» в квалификации Лиги конференций.

«Поляков нужно проходить. На мой взгляд, класс «Рубина» выше, чем у «Ракува». Поэтому ставлю на чистую победу», - приводит слова Титова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что первый поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Матч «Рубин» - «Ракув» состоится в Казани сегодня, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

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