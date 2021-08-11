​Слуцкий рад отмене правила гостевого гола

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий перед ответным поединком с польским «Ракувом» в Лиге конференций поделился своим мнением по поводу правила гостевого гола, а если быть точнее – по поводу его отмены в еврокубках с текущего сезона.

«Я считаю, что правило выездного гола уже давно было атавизмом. Очень рад, что оно было отменено. Как мне кажется, оно было несправедливым и очень сильно влияло на дух и стратегию двухматчевых поединков», - высказался Слуцкий в ходе общения с журналистами.

Добавим, что первый матч между «Ракувом» и «Рубином» в Польше на прошлой неделе завершился вничью со счётом 0:0.