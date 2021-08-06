Главный тренер ФК «Минск», экс-наставник «Кубани» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью 1:1 между «Сочи» и сербским «Партизаном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

- Итоговый счёт справедлив. «Сочи» не наиграл на победу. Теперь команде нужно будет хорошо подготовиться, чтобы сыграть в ответном матче против «Партизан» с определённым запасом, которого в домашней игре как раз-таки не хватило.

- Согласны, что «барсы» действовали примитивно с большим количеством забросов?

- Да. «Сочи» оказался не похож сам на себя. Но это нормально, что иногда бывают такие пробелы в подготовке к отдельным матчам. Я думаю, если бы сочинцы играли так, как он играют обычно, и не делали бы много длинных передач в свободные зоны за спину защитникам, то российская команда победила бы. Тренерский штаб допустил ошибку в плане анализа игры соперника, но всё ещё исправимо. Шансы на проход в следующий раунд, на мой взгляд, не изменились, они остаются 50 на 50.