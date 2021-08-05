«Ракув» на горе свистнул: «Рубин» вернулся в еврокубки сухим выездным матчем

«Рубин» стартовал в Лиге конференций матчем против польского «Ракува». Игра прошла не на родном стадионе клуба из Ченстоховы из-за неготовности арены к матчам такого уровня, а в городе Бельско Бяла.

Уже как-то непривычно считать российский клуб фаворитом еврокубкового противостояния. Последние два сезона научили наших болельщиков быть крайне осторожными в оценках перспектив команд страны на международной арене. Однако в ситуации с парой «Ракув» – «Рубин» предпочтения большинства однозначно были на стороне казанского коллектива. В таблице коэффициентов УЕФА Польша занимает весьма скромное 31-е место, но сильно обольщаться всё равно не стоило, потому что московское «Динамо» в прошлом году вылетело из еврокубков от клуба из Грузии, которая идёт в рейтинге ещё ниже – в пятом десятке.

Сам «Рубин» вернулся в еврокубки спустя пять с половиной лет. Казанский клуб избежал участия в международном позоре российских клубов 2019 – 2020 годов, поэтому сейчас «Рубин» как еврокубковый боец воспринимается, что называется, со свежачком. Да и раньше клуб из столицы Татарстана не имел репутацию того, кто любит проваливаться в Европе. До сих пор с благоговением вспоминается выездная победа «Рубина» над «Барселоной», да и вообще казанцы плюс-минус на равных бились с такими маститыми оппонентами, как миланский «Интером», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Теперь обратимся к отчётному матчу. «Ракув» начал его с нацеленностью на чужие ворота, и у ворот Дюпина образовалась пара кое-каких полумоментов. Но небольшой пожар разгорелся и в штрафной «Ракува», когда вратарь Ковачевич потерял концентрацию и чуть не подарил мяч Хвиче, но вовремя спохватился и исправил свою оплошность. В районе четверти часа игры неугомонный Кварацхелия вырвался один на один и пробил, однако кипер хозяев погасил скорость мяч и не допустил его за ленточку.

Ещё в первом тайме казанцы дважды угрожали чужим воротам с дальних дистанций, оба раза такое оружие использовал Хакшабанович. Но на 24-й минуте не сплоховал Ковачевич, а в добавленное время мяч полетел мимо. В основном же «Рубин» отбивался от неприятных загрузок в свою штрафную, и это доставляло тревогу, потому что любая ошибка в такой обстановке могла привести к голу, и попробуй потом пойди отыграй его. К тому же, Слуцкому пришлось в середине тайма делать вынужденные перестановки – из-за травм вместо Зуева и Шатова вышли Владислав Игнатьев и Костюков.

Второй тайм был отложен на несколько минут из-за проблем с формой у «Рубина». У нескольких игроков отклеивались цифры и буквы на футболках – возможно, из-за дождя. Когда судья всё-таки дал стартовый свисток, казанцы выстояли под давлением противника с двумя ударами Иви Лопеса. Тот пробил со штрафного, и от стенки мяч прошёл рядом со штангой, а головой Иви послал снаряд выше створа. Дальше «Рубину» удалось охладить пыл соперника и отвести игру от своей штрафной. Зотов с Деспотовичем прицелились к чужим воротам – Ковачевич не дал забить первому, а второго подвела точность с дальней дистанции. На 65-й минуте Хвича взял инициативу на себя, сместился к центру с левого края и плотно выстрелил – рикошет, угловой.

У «Рубина» не получилось обратить ситуацию именно в свою пользу, то есть выиграть. «Ракув», не хотевший успокаиваться, больше не угрожал серьёзно гостевым воротам, а казанцы наверняка довольны тем, что добились мини-приемлемого результата на выезде. Статус фаворита в первом матче «Рубин» не реализовал, потому что не выиграл и не смотрелся наголову сильнее соперника, за исключением фигуры Хвичи. В общем, всё решится через неделю в Казани, где выяснение отношений начнётся с нуля.

Кирилл Иванцов