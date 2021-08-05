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Лига конференций УЕФА

«Ракув» на горе свистнул: «Рубин» вернулся в еврокубки сухим выездным матчем

05 Августа 2021 • 23:59 Комментировать
Ракув
0:0
Рубин
окончен
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«Рубин» стартовал в Лиге конференций матчем против польского «Ракува». Игра прошла не на родном стадионе клуба из Ченстоховы из-за неготовности арены к матчам такого уровня, а в городе Бельско Бяла.

Протокол игры  
Ракув 0:0 Рубин
Ковачевич Владан Невулис Анджей Арсенич Зоран Тудор Фран Иви Лопес Полетанович Марко Вдовяк Матеуш Папаниколау Яннис Кун Патрик Цебуля Марчин Гутковский Владислав
Запасные: Гедеш Алешандре Выдра Доминик Удовичич Жарко Треловски Кацпер Арак Якуб Шелонговски Даниэль Мусёлик Себастьян Длугош Виктор
Дюпин Юрий Бегич Сильвие Уремович Филип Зуев Александр Зотов Георгий Йевтич Дарко Шатов Олег Кварацхелия Хвича Абильдгор Оливер Хакшабанович Сеад Деспотович Джордже
Запасные: Бакаев Солтмурад Костюков Михаил Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Грицаенко Алексей Мусаев Леон Игнатьев Владислав Саито Мицуки
05 августа.

Уже как-то непривычно считать российский клуб фаворитом еврокубкового противостояния. Последние два сезона научили наших болельщиков быть крайне осторожными в оценках перспектив команд страны на международной арене. Однако в ситуации с парой «Ракув» – «Рубин» предпочтения большинства однозначно были на стороне казанского коллектива. В таблице коэффициентов УЕФА Польша занимает весьма скромное 31-е место, но сильно обольщаться всё равно не стоило, потому что московское «Динамо» в прошлом году вылетело из еврокубков от клуба из Грузии, которая идёт в рейтинге ещё ниже – в пятом десятке.

Сам «Рубин» вернулся в еврокубки спустя пять с половиной лет. Казанский клуб избежал участия в международном позоре российских клубов 2019 – 2020 годов, поэтому сейчас «Рубин» как еврокубковый боец воспринимается, что называется, со свежачком. Да и раньше клуб из столицы Татарстана не имел репутацию того, кто любит проваливаться в Европе. До сих пор с благоговением вспоминается выездная победа «Рубина» над «Барселоной», да и вообще казанцы плюс-минус на равных бились с такими маститыми оппонентами, как миланский «Интером», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Теперь обратимся к отчётному матчу. «Ракув» начал его с нацеленностью на чужие ворота, и у ворот Дюпина образовалась пара кое-каких полумоментов. Но небольшой пожар разгорелся и в штрафной «Ракува», когда вратарь Ковачевич потерял концентрацию и чуть не подарил мяч Хвиче, но вовремя спохватился и исправил свою оплошность. В районе четверти часа игры неугомонный Кварацхелия вырвался один на один и пробил, однако кипер хозяев погасил скорость мяч и не допустил его за ленточку.

Ещё в первом тайме казанцы дважды угрожали чужим воротам с дальних дистанций, оба раза такое оружие использовал Хакшабанович. Но на 24-й минуте не сплоховал Ковачевич, а в добавленное время мяч полетел мимо. В основном же «Рубин» отбивался от неприятных загрузок в свою штрафную, и это доставляло тревогу, потому что любая ошибка в такой обстановке могла привести к голу, и попробуй потом пойди отыграй его. К тому же, Слуцкому пришлось в середине тайма делать вынужденные перестановки – из-за травм вместо Зуева и Шатова вышли Владислав Игнатьев и Костюков.

Второй тайм был отложен на несколько минут из-за проблем с формой у «Рубина». У нескольких игроков отклеивались цифры и буквы на футболках – возможно, из-за дождя. Когда судья всё-таки дал стартовый свисток, казанцы выстояли под давлением противника с двумя ударами Иви Лопеса. Тот пробил со штрафного, и от стенки мяч прошёл рядом со штангой, а головой Иви послал снаряд выше створа. Дальше «Рубину» удалось охладить пыл соперника и отвести игру от своей штрафной. Зотов с Деспотовичем прицелились к чужим воротам – Ковачевич не дал забить первому, а второго подвела точность с дальней дистанции. На 65-й минуте Хвича взял инициативу на себя, сместился к центру с левого края и плотно выстрелил – рикошет, угловой.

У «Рубина» не получилось обратить ситуацию именно в свою пользу, то есть выиграть. «Ракув», не хотевший успокаиваться, больше не угрожал серьёзно гостевым воротам, а казанцы наверняка довольны тем, что добились мини-приемлемого результата на выезде. Статус фаворита в первом матче «Рубин» не реализовал, потому что не выиграл и не смотрелся наголову сильнее соперника, за исключением фигуры Хвичи. В общем, всё решится через неделю в Казани, где выяснение отношений начнётся с нуля.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лига конференций Ракув
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