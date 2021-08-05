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Лига конференций УЕФА

Белоус: «Количество брака в игре «Сочи» зашкаливало, шансов пройти «Партизан» мало» эксклюзив

05 Августа 2021 • 22:44 Комментировать
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Экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом «Евро-Фубол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью «Сочи» и сербского «Партизана» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

- Жаль, конечно, что мы играем дома вничью с представителем далеко не самого ведущего европейского чемпионата. Да, «Сочи» тоже средняя команда, которая впервые вышла в еврокубки, но хотелось бы большего. Сочинцы не создали почти ничего интересного в атаке, забили только благодаря пенальти, а количество брака в игре команды зашкаливало. По уровню своего мастерства многие игроки «Сочи» отстают от футболистов средних европейских клубов. Удивительно смотреть, как левый защитник, который пытается что-то создавать в атаке, не может сделать ни одной нацеленной передачи и попасть в ворота с нескольких метров из удобной позиции.

Справедливость пенальти? В конечном итоге результат на табло, как говорится. Дело же не только в пенальти, а в уровне самой игры. Если ты хочешь чего-то добиваться в Европе, то должен решать вопросы у себя дома. Посмотрим, что будет в ответной встрече, но я думаю, что у «Сочи», как и у «Спартака», мало шансов пройти дальше в квалификации еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Юрий Белоус Сочи Лига конференций
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окончен Тобол 0:1 Жилина 2.17 3.75 3.1
окончен Сочи 1:1 Партизан 2.85 3.1 2.65
окончен Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген 5.9 3.75 1.63
окончен КуПС 1:1 Астана
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