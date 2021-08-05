Экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом «Евро-Фубол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью «Сочи» и сербского «Партизана» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

- Жаль, конечно, что мы играем дома вничью с представителем далеко не самого ведущего европейского чемпионата. Да, «Сочи» тоже средняя команда, которая впервые вышла в еврокубки, но хотелось бы большего. Сочинцы не создали почти ничего интересного в атаке, забили только благодаря пенальти, а количество брака в игре команды зашкаливало. По уровню своего мастерства многие игроки «Сочи» отстают от футболистов средних европейских клубов. Удивительно смотреть, как левый защитник, который пытается что-то создавать в атаке, не может сделать ни одной нацеленной передачи и попасть в ворота с нескольких метров из удобной позиции.

Справедливость пенальти? В конечном итоге результат на табло, как говорится. Дело же не только в пенальти, а в уровне самой игры. Если ты хочешь чего-то добиваться в Европе, то должен решать вопросы у себя дома. Посмотрим, что будет в ответной встрече, но я думаю, что у «Сочи», как и у «Спартака», мало шансов пройти дальше в квалификации еврокубков.