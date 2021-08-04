«Рубин» исключил Макарова из заявки на Лигу конференций

Хавбек Денис Макаров больше не в заявке казанского «Рубина» на Лигу конференций. Клуб исключил имя игрока из заявочного листа в связи с возможным трансфером в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что столичный клуб заплатит за переход 23-летнего футболиста порядка десяти миллионов евро.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей

В четверг, 5 августа, казанский коллектив стартует в третьем по рангу еврокубковом турнире - Лиге конференций. Соперником подопечных Леонида Слуцкого будет польский клуб «Ракув».