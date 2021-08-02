Итоги жеребьёвки раунда плей-офф Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. По её итогам стало ясно, с кем сыграют «Сочи» и «Рубин».

Сочинцев, в случае успеха в играх с «Партизаном», ждёт встреча с сильнейшим в паре «Санта-Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словакия). Потенциальным соперником казанцев после игр с сербским «Партизаном» является РФШ (Латвия) / «Гент» (Бельгия)

«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) - «Приштина» (Косово) / «Буде/Глимт» (Норвегия)

«Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия) - «Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Торсхавн» (Фарерские острова)

«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Теута» (Албания)

«Рига» (Латвия) / «Хибернианс» (Мальта) - «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)

«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Фола» (Люксембург) - «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)

АЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) - «Брейдаблик» (Израиль) / «Абердин» (Шотландия)

«Ренн» (Франция) - «Русенборг» (Норвегия) / «Домжале» (Словения)

«Богемиан» (Ирландия) / ПАОК (Греция) - «Хиберниан» (Шотландия) / «Риека» (Хорватия)

ТНС (Уэльс) / «Виктория» (Чехия) - ЦСКА София (Болгария) / «Осиек» (Хорватия)

«Войводина» (Сербия) / ЛАСК (Австрия) - «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)

«Люцерн» (Швейцария) / «Фейеноорд» (Голландия) - «Эльфсборг» (Швеция) / «Вележ» (Босния и Герцеговина)

«Уйпешт» (Венгрия) / «Базель» (Швейцария) - «Чукарички» (Сербия) / «Хаммарбю» (Швеция)

«Лячи» (Албания) / «Андерлехт» (Бельгия) - «Витесс» (Голландия) / «Дандолк» (Ирландия)

КуПС (Финляндия) / «Астана» (Казахстан) - «Унион» (Германия)

«Пасуш» (Португалия) / «Ларн» (Северная Ирландия) - «Тоттенхэм» (Англия)

«Колос» (Украина) / «Шахтёр» (Казахстан) - «Спартак» Трнава (Словакия) / «Маккаби» Тель/Авив (Израиль)

«Ракув» (POL) / «РУБИН» (Россия) - РФШ (Латвия) / «Гент» (Бельгия)

«Динамо» Батуми (Грузия) / «Сивасспор» (Турция) - «Локомотив» (Болгария) / «Копенгаген» (Дания)

«Санта-Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словакия) - «СОЧИ» (Россия) / «Партизан» (Сербия)

«Трабзонспор» (Турция) / «Мольде» (Норвегия) - «Рома» (Италия)

«Шленск» (Польша) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) - «Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр)

«Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия) -/ «Жилина» (Словакия)