«Рубин» и «Сочи» узнают возможных соперников в раунде плей-офф Лиги конференций - прямая онлайн-трансляция

В понедельник, 2 августа, пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Казанский «Рубин» и «Сочи» узнают своих потенциальных соперников.
Путь чемпионов
Сеяные
«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония)
«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва)
«Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)
«Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
Несеяные
«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Торсхавн» (Фарерские острова)
«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Фола» (Люксембург)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Теута» (Албания)
«Рига» (Латвия) / «Хибернианс» (Мальта)
«Приштина» (Косово) / "Буде/Глимт" (Норвегия)
Основной путь
ГРУППА 1
Сеяные
1 «Уйпешт» (Венгрия) / «Базель» (Швейцария)
2 АЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
3 ТНС (Уэльс) / «Виктория» (Чехия)
4 «Тоттенхэм» (Англия)
Несеяные
5 ЦСКА София (Болгария) / «Осиек» (Хорватия)
6 «Пасуш» (Португалия) / «Ларн» (Северная Ирландия)
7 «Брейдаблик» (Израиль) / «Абердин» (Шотландия)
8 «Чукарички» (Сербия) / «Хаммарбю» (Швеция)
ГРУППА 2
Сеяные
1 «Лячи» (Албания) / «Андерлехт» (Бельгия)
2 «Ренн» (Франция)
3 «Войводина» (Сербия) / ЛАСК (Австрия)
4 «Спартак» Трнава (Словакия) / «Маккаби» Тель/Авив (Израиль)
Несеяные
5 «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)
6 «Колос» (Украина) / «Шахтёр» (Казахстан)
7 «Русенборг» (Норвегия) / «Домжале» (Словения)
8 «Витесс» (Голландия) / «Дандолк» (Ирландия)
ГРУППА 3
Сеяные
1 КуПС (Финляндия) / «Астана» (Казахстан)
2 «Богемиан» (Ирландия) / ПАОК (Греция)
3 «Люцерн» (Швейцария) / «Фейеноорд» (Голландия)
4 РФШ (Латвия) / «Гент» (Бельгия)
Несеяные
5 «Эльфсборг» (Швеция) / «Вележ» (Босния и Герцеговина)
6 «Ракув» (POL) / «Рубин» (Россия)
7 «Хиберниан» (SCO) / «Риека» (Хорватия)
8 «Унион» (Германия)
ГРУППА 4
Сеяные
1 «Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия)
2 «Сочи» (Россия) / «Партизан» (Сербия)
3 «Локомотив» (Болгария) / «Копенгаген» (Дания)
4 «Рома» (Италия)
5 «Шленск» (Польша) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
Несеяные
6 «Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр)
7 «Тобол» (Казахстан) / «Жилина» (Словакия)
8 «Санта-Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словакия)
9 «Динамо» Батуми (Грузия) / «Сивасспор» (Турция)
10 «Трабзонспор» (Турция) / «Мольде» (Норвегия)
Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.