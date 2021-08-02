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Лига конференций УЕФА

«Рубин» и «Сочи» узнают возможных соперников в раунде плей-офф Лиги конференций - прямая онлайн-трансляция

02 Августа 2021 • 14:20 Комментировать
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В понедельник, 2 августа, пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Казанский «Рубин» и «Сочи» узнают своих потенциальных соперников.

Путь чемпионов

Сеяные

«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония)

«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва)

«Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)

«Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

Несеяные

«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Торсхавн» (Фарерские острова)

«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Фола» (Люксембург)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Теута» (Албания)

«Рига» (Латвия) / «Хибернианс» (Мальта)

«Приштина» (Косово) / "Буде/Глимт" (Норвегия)

Основной путь

ГРУППА 1

Сеяные

1 «Уйпешт» (Венгрия) / «Базель» (Швейцария)

2 АЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

3 ТНС (Уэльс) / «Виктория» (Чехия)

4 «Тоттенхэм» (Англия)

Несеяные

5 ЦСКА София (Болгария) / «Осиек» (Хорватия)

6 «Пасуш» (Португалия) / «Ларн» (Северная Ирландия)

7 «Брейдаблик» (Израиль) / «Абердин» (Шотландия)

8 «Чукарички» (Сербия) / «Хаммарбю» (Швеция)

ГРУППА 2

Сеяные

1 «Лячи» (Албания) / «Андерлехт» (Бельгия)

2 «Ренн» (Франция)

3 «Войводина» (Сербия) / ЛАСК (Австрия)

4 «Спартак» Трнава (Словакия) / «Маккаби» Тель/Авив (Израиль)

Несеяные

5 «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)

6 «Колос» (Украина) / «Шахтёр» (Казахстан)

7 «Русенборг» (Норвегия) / «Домжале» (Словения)

8 «Витесс» (Голландия) / «Дандолк» (Ирландия)

ГРУППА 3

Сеяные

1 КуПС (Финляндия) / «Астана» (Казахстан)

2 «Богемиан» (Ирландия) / ПАОК (Греция)

3 «Люцерн» (Швейцария) / «Фейеноорд» (Голландия)

4 РФШ (Латвия) / «Гент» (Бельгия)

Несеяные

5 «Эльфсборг» (Швеция) / «Вележ» (Босния и Герцеговина)

6 «Ракув» (POL) / «Рубин» (Россия)

7 «Хиберниан» (SCO) / «Риека» (Хорватия)

8 «Унион» (Германия)

ГРУППА 4

Сеяные

1 «Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия)

2 «Сочи» (Россия) / «Партизан» (Сербия)

3 «Локомотив» (Болгария) / «Копенгаген» (Дания)

4 «Рома» (Италия)

5 «Шленск» (Польша) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

Несеяные

6 «Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр)

7 «Тобол» (Казахстан) / «Жилина» (Словакия)

8 «Санта-Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словакия)

9 «Динамо» Батуми (Грузия) / «Сивасспор» (Турция)

10 «Трабзонспор» (Турция) / «Мольде» (Норвегия)

Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.

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Рубин Сочи
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