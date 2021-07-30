«Астана» вырвала путёвку в третий отборочный раунд, забив на 120-й минуте

В матче с греческим «Арисом» в Лиге конференций «Астана» не смогла удержать добытый неделю назад перевес в два гола. Казахстанцы пропустили по одному мячу ближе к концу каждого тайма - 0:2. Игра перешла в овертайм при том, что коллектив из Салоников с 86-й минуты играл вдесятером. В итоге лишь на 120-й минуте «Астана» забила такой важный гол (1:2) и прошла дальше. В третьем раунде она сыграет против КуПСа из Финляндии.
Протокол игры
|Арис Салоники
|2:1
|Астана
|(1:0) Манос Димитриос 36'
|(2:0) Саша Лукас 78'
|120' Битри Энео (2:1)
Денис • Фабиано Лейсманн • Сундгрен Даниэль • Беналуань Йоан • Сакик Эмануэль • Мансини Даниэль • Бруну Гама • Бертолио Факундо • Матилья Хавьер • Саша Лукас • Манос Димитриос
Запасные: Джегго Джеймс • Бруно V • Мартинис Апостолос • Хайрович Изет • Делизисис Георгиос • Матео Гарсия • 86'Хатзипирпиридис Костас • Ганя Кристиан • Сиампанис Мариос • Митроглу Константинос • Хулиан Диас
Непогодов Дмитрий • Рукавина Антонио • Бейсебеков Абзал • Битри Энео • Томашевич Зарко • Эбонг Макс • Куат Исламбек • Барсегян Тигран • Эуженио Педро • Чуперка Валерий • Бечирай Фатос
Запасные: Прокопенко Владислав • Cadete • Совет Саги • Сагнаев Султан • Басманов Станислав • Скворцов Лев • Подымский Данил • Аимбетов Абат • Гурман Марк • Заруцкий Александр
29 июля.