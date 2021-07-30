«Астана» вырвала путёвку в третий отборочный раунд, забив на 120-й минуте

В матче с греческим «Арисом» в Лиге конференций «Астана» не смогла удержать добытый неделю назад перевес в два гола. Казахстанцы пропустили по одному мячу ближе к концу каждого тайма - 0:2. Игра перешла в овертайм при том, что коллектив из Салоников с 86-й минуты играл вдесятером. В итоге лишь на 120-й минуте «Астана» забила такой важный гол (1:2) и прошла дальше. В третьем раунде она сыграет против КуПСа из Финляндии.