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Лига конференций УЕФА

«Астана» вырвала путёвку в третий отборочный раунд, забив на 120-й минуте

30 Июля 2021 • 00:49 Комментировать
Арис Салоники
2:1
Астана
окончен после доп. времени
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В матче с греческим «Арисом» в Лиге конференций «Астана» не смогла удержать добытый неделю назад перевес в два гола. Казахстанцы пропустили по одному мячу ближе к концу каждого тайма - 0:2. Игра перешла в овертайм при том, что коллектив из Салоников с 86-й минуты играл вдесятером. В итоге лишь на 120-й минуте «Астана» забила такой важный гол (1:2) и прошла дальше. В третьем раунде она сыграет против КуПСа из Финляндии.

Протокол игры  
Арис Салоники 2:1 Астана
(1:0) Манос Димитриос 36'    
(2:0) Саша Лукас 78'    
    120' Битри Энео (2:1)
Денис Фабиано Лейсманн Сундгрен Даниэль Беналуань Йоан Сакик Эмануэль Мансини Даниэль Бруну Гама Бертолио Факундо Матилья Хавьер Саша Лукас Манос Димитриос
Запасные: Джегго Джеймс Бруно V Мартинис Апостолос Хайрович Изет Делизисис Георгиос Матео Гарсия   86' Хатзипирпиридис Костас Ганя Кристиан Сиампанис Мариос Митроглу Константинос Хулиан Диас
Непогодов Дмитрий Рукавина Антонио Бейсебеков Абзал Битри Энео Томашевич Зарко Эбонг Макс Куат Исламбек Барсегян Тигран Эуженио Педро Чуперка Валерий Бечирай Фатос
Запасные: Прокопенко Владислав Cadete Совет Саги Сагнаев Султан Басманов Станислав Скворцов Лев Подымский Данил Аимбетов Абат Гурман Марк Заруцкий Александр
29 июля.
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