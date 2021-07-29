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Лига конференций УЕФА

Поиграли в барсы-мышки: «Сочи» накидал четвёрочку «Кешлю» и шагнул дальше в Лиге конференций

29 Июля 2021 • 20:50 Комментировать
Кешля
2:4
Сочи
окончен
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» играл в Баку с «Кешлей».

Протокол игры  
Кешля 2:4 Сочи
    21' Дуганджич Марко (0:1)
(1:1) Сантос Фелипе 35'    
    38' Бурмистров Никита (1:2)
(2:2) Гаджиев Рахман 52'    
    70' Прохин Данила (2:3)
    82' Дуганджич Марко (2:4)
Намашко Станислав Бойович Миюшко Гулиев Тарлан Гиртимов Илькин Салахлы Азер Алиев Шахрияр Гигаури Мераб Гаджиев Рахман Гудьяби Умар Сантос Фелипе Aldair Neto
Запасные: Валиев Акбар Мустафаев Эльчин Диниев Керим Абдуллаев Самир Ахундов Турал Амирджанов Руслан Юнанов Амиль Байрамов Кямал Велизаде Туран Махяррамлы Рафаэль
Заболотный Николай Маргасов Тимофей Прохин Данила Терехов Сергей Юрганов Игорь Родригао Бурмистров Никита Цаллагов Ибрагим Ангбан Викторьен Воробьёв Дмитрий Дмитриевич Дуганджич Марко
Запасные: Колмаков Максим Барсов Максим Маммана Эмануэль Барац Матео Заика Кирилл Адамов Денис
29 июля.

Крупная домашняя победа над «Кешлей» в первом матче 3:0 позволяла «Сочи» ехать в Баку с уверенностью в проходе в дальнейшую стадию. Понятно, что расслабляться всё равно было нельзя, и после поражения в первом туре РПЛ от «Нижнего Новгорода» это имело для черноморцев особое значение. Владимир Федотов сказал, что только тех, кому не показана игра на синтетике, поэтому в заявке на матч не оказалось ключевого хавбека сочинцев Нобоа. Да и вообще усилить российскую команду по ходу встречи со скамейки могли разве что Заика и Барсов.

Игра началась в нормальном для «Сочи» режиме. Азербайджанский клуб не устроил шквал непомерных атак, и гости хорошо себя чувствовали на поле. В дебюте команды обменялись неточными ударами Воробьёва и Фелипе Сантоса после смещений с флангов к центру. На восьмой минуте Бурмистров прострелил с правого фланга, Намашко не поймал мяч, а Воробьёв сплоховал, не попав в пустой угол на дальней штанге. По истечении трети часа игры гостям надоело обходиться без забитого гола, и Дуганджич подправил головой в правый угол доставку слева от Терехова (0:1). До хорватского форварда мяч допустил Бойович. Дуганджич реализовал второй свой момент, а не первый – раньше у него уже был удар вторым этажом в руки Намашко.

В районе получаса отличный момент загубил Воробьёв, выбежавший один на один и с линии штрафной пальнувший мимо створа. В обороне черноморцы не совсем справлялись с Пабло Сантосом, и на 35-й минуте это принесли хозяевам плоды. Устремившись по свободному левому флангу, Сантос вошёл в штрафную, легко убрал Родригао и вскрыл дальний угол (1:1). С учётом отмены правила гостевого гола, теперь для прохода в следующий раунд «Кешле» было надо забивать трижды – но это если бы она не пропустила. А она пропустила. И причём быстро пропустила. Бурмистров, стремившийся реабилитироваться за несколько матчей без результативных действий, конкретно продвинулся к чужой штрафной и хлёстко выстрелил в левый нижний угол (1:2).

Впрочем, проблемы сочинцев на этом не закончились. «Кешля» не сдалась и стартовала во втором тайме с акцентом на нападение. На 52-й гости не справились с настырной атакой соперника. Опять черноморцам насолил Пабло Сантос. После рикошета от своего соотечественника Родригао главная бразильская звезда «банкиров» проткнул мяч вперёд в область перед чужой вратарской, откуда Гаджиев расстрелял владения Заболотного (2:2). Но дальше давление со стороны бакинцев снизилось, и в середине тайма избежавшие катастрофического развития событий сочинцы укололи соперника в третий раз. Прохину хватило смелости пуститься в дриблинг на правом полуфланге, и оставив позади себя оппонента, он не забыл поразить цель (2:3). Ну а в закрепление положительного результата Дуганджич в начале 80-х минут оформил дубль, скорректировав в правый угол прострел Терехова (2:4). В концовке сочинцы могли пропустить третий мяч, однако выручил Заболотный.

Поиграв с «Кешлей» в кошки-мышки, но не дав сопернику ни разу выйти вперёд, «Сочи» следует в третий квалификационный раунд, где встретится либо с сербским «Партизаном» из Белграда, либо со словацким «ДАК-1904». Матчи пройдут уже через одну неделю и через две. Черноморцам желательно к этому времени наладить ситуацию в обороне.

Кирилл Иванцов

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Сочи Кешля Лига конференций
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Andreas
29 Июля в 20:57
с Победой но в следующем раунде такая халява не пройдёт
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