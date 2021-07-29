Поиграли в барсы-мышки: «Сочи» накидал четвёрочку «Кешлю» и шагнул дальше в Лиге конференций

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» играл в Баку с «Кешлей».

Крупная домашняя победа над «Кешлей» в первом матче 3:0 позволяла «Сочи» ехать в Баку с уверенностью в проходе в дальнейшую стадию. Понятно, что расслабляться всё равно было нельзя, и после поражения в первом туре РПЛ от «Нижнего Новгорода» это имело для черноморцев особое значение. Владимир Федотов сказал, что только тех, кому не показана игра на синтетике, поэтому в заявке на матч не оказалось ключевого хавбека сочинцев Нобоа. Да и вообще усилить российскую команду по ходу встречи со скамейки могли разве что Заика и Барсов.

Игра началась в нормальном для «Сочи» режиме. Азербайджанский клуб не устроил шквал непомерных атак, и гости хорошо себя чувствовали на поле. В дебюте команды обменялись неточными ударами Воробьёва и Фелипе Сантоса после смещений с флангов к центру. На восьмой минуте Бурмистров прострелил с правого фланга, Намашко не поймал мяч, а Воробьёв сплоховал, не попав в пустой угол на дальней штанге. По истечении трети часа игры гостям надоело обходиться без забитого гола, и Дуганджич подправил головой в правый угол доставку слева от Терехова (0:1). До хорватского форварда мяч допустил Бойович. Дуганджич реализовал второй свой момент, а не первый – раньше у него уже был удар вторым этажом в руки Намашко.

В районе получаса отличный момент загубил Воробьёв, выбежавший один на один и с линии штрафной пальнувший мимо створа. В обороне черноморцы не совсем справлялись с Пабло Сантосом, и на 35-й минуте это принесли хозяевам плоды. Устремившись по свободному левому флангу, Сантос вошёл в штрафную, легко убрал Родригао и вскрыл дальний угол (1:1). С учётом отмены правила гостевого гола, теперь для прохода в следующий раунд «Кешле» было надо забивать трижды – но это если бы она не пропустила. А она пропустила. И причём быстро пропустила. Бурмистров, стремившийся реабилитироваться за несколько матчей без результативных действий, конкретно продвинулся к чужой штрафной и хлёстко выстрелил в левый нижний угол (1:2).

Впрочем, проблемы сочинцев на этом не закончились. «Кешля» не сдалась и стартовала во втором тайме с акцентом на нападение. На 52-й гости не справились с настырной атакой соперника. Опять черноморцам насолил Пабло Сантос. После рикошета от своего соотечественника Родригао главная бразильская звезда «банкиров» проткнул мяч вперёд в область перед чужой вратарской, откуда Гаджиев расстрелял владения Заболотного (2:2). Но дальше давление со стороны бакинцев снизилось, и в середине тайма избежавшие катастрофического развития событий сочинцы укололи соперника в третий раз. Прохину хватило смелости пуститься в дриблинг на правом полуфланге, и оставив позади себя оппонента, он не забыл поразить цель (2:3). Ну а в закрепление положительного результата Дуганджич в начале 80-х минут оформил дубль, скорректировав в правый угол прострел Терехова (2:4). В концовке сочинцы могли пропустить третий мяч, однако выручил Заболотный.

Поиграв с «Кешлей» в кошки-мышки, но не дав сопернику ни разу выйти вперёд, «Сочи» следует в третий квалификационный раунд, где встретится либо с сербским «Партизаном» из Белграда, либо со словацким «ДАК-1904». Матчи пройдут уже через одну неделю и через две. Черноморцам желательно к этому времени наладить ситуацию в обороне.

Кирилл Иванцов