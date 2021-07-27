«Гент» не отпустит Яремчука менее, чем за 25 миллионов евро

На украинского нападающего «Гента» Романа Яремчука был установлен новый ценник в размере 25 миллионов евро, сообщает корреспондент Voetbalkrant Аэрноут ван Линдт.

Главным претендентом на игрока уже долго является португальская «Бенфика», но клуб готов заплатить не более 15 миллионов евро и только в случае потери своего форварда Хариса Сеферовича, из-за прохода квалификации в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне украинский игрок провел за клуб 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. Также форвард сыграл 5 матчей за сборную Украины на Евро-2020, где забил 2 мяча и сделал 1 ассист.