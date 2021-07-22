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Матч «Сочи» - «Кешля» в Лиге конференций пройдёт без болельщиков

22 Июля 2021, 13:53,

Болельщики не смогут посетить поединок между «Сочи» и азербайджанским клубом «Кешля» в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Об этом южане сообщили посредством своего официального сайта.

«Приносим извинения за неудобства. Команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома», - обратился сочинский клуб к своим поклонникам.

Первый поединок между командами пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится в Азербайджане на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Кешля
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