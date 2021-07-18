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​Назначен судья на дебютный матч «Сочи» в еврокубках

18 Июля 2021, 12:12,

На неделе «Сочи» будет дебютировать в еврокубках. В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций команда Владимира Федотова примет азербайджанскую «Кешлю». Игра на стадионе «Фишт» пройдёт в четверг, 22 июля, и стартует в 19:00 по Москве.

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на эту игру. Матч в Сочи обслужит бригада арбитров из Албании. Возглавит её Энеа Йорги.  

Ранее мы сообщали, что двое судей из России получили назначения на еврокубковые матчи, которые состоятся на будущей неделе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Кешля
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