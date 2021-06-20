В Туле отказались принять еврокубковый матч «Торпедо-БелАЗ» - «Копенгаген»

Белорусские клубы могут столкнуться с логистическими проблемами из-за ухудшившегося воздушного сообщения с другими странами Европы. Например, «Торпедо-БелАЗ» рассматривает варианты с проведением домашних матчей Лиги конференций за рубежом. Об этом сообщил в «Телеграме» журналист Николай Иванов.

Жодинцы сыграют против «Копенгагена» во втором отборочном раунде турнира. Сообщается, что белорусы хотели перенести игру в Тулу, но получили отказ. Также рассматриваются варианты со стадионами в Калининграде и Химках.

Напомним, что БАТЭ и «Динамо» Брест также пробились в Лигу конференций, а солигорский «Шахтёр» представит страну в Лиге чемпионов.