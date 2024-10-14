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Суперлига Европы

Суперлига стартует уже в 2025 году

14 Октября 2024 • 19:11 Комментировать

Появилась информация о старте европейской Суперлиги.

В беседе с испанской газетой Diario AS генеральный директор Суперлиги заявил, что проект будет запущен в сентябре 2025 года.

Ранее говорилось о том, что в турнире примут участие 64 команды, не исключалось даже приглашение российских клубов.

Отказаться от Лиги чемпионов ради участия в Суперлиге были готовы «Барселона», «Реал», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель» и ПСВ.

Напомним, в начале 2024 года «Пари НН» изъявил желание присоединиться к Суперлиге Европы. Однако с того момента никакой новой информации не появлялось.

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Евро-Футбол.Ру,
Суперлига Европы
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