В Суперлиге потенциально могут пока выступить только три клуба

Суд поддержал Суперлигу в споре с УЕФА и ФИФА, что позволяет рассчитывать на запуск турнира в обозримом будущем. Серьёзной проблемой является позиция клубов – на сегодняшний день Суперлигу открыто поддерживают только «Реал» и «Барселона».

Ходят слухи, что присоединиться к Суперлиге может и «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис ранее давал понять, что идея Суперлиги его привлекает, учитывая возможности для заработка.

А вот другие топ-клубы от Суперлиги пока что открещиваются. И это при том, что изначально проект запускали 12 клубов. Заднюю включили «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», и «Атлетико».

Стало известно, когда запустится Суперлига