Стало известно, когда запустится Суперлига

Коммерческий суд Мадрида приструнил УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Это решение дело очередной толчок проекту под названием Суперлига. Как сообщает Mundo Deportivo, организаторы турнира работают над его запуском в сентябре 2025 года.

Многие вопросы уже были улажены. Так, Суперлига имеет инвесторов – каждому участнику гарантированы доходы как минимум втрое выше по сравнению с турнирами УЕФА. Команды тоже есть. По данным источника, группа клубов готова присоединиться к «Реалу» и «Барселоне». А те клубы, которые запускали Суперлигу, но потом отказались от проекта, должны будут выплатить денежную компенсацию.

Отмечается, что организаторам Суперлиги осталось лишь уладить вопрос с телевизионной платформой, которая будет показывать матчи бесплатно.