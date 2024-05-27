Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Европы

Стало известно, когда запустится Суперлига

27 Мая 2024 • 16:06 Комментировать

Коммерческий суд Мадрида приструнил УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Это решение дело очередной толчок проекту под названием Суперлига. Как сообщает Mundo Deportivo, организаторы турнира работают над его запуском в сентябре 2025 года.

Многие вопросы уже были улажены. Так, Суперлига имеет инвесторов – каждому участнику гарантированы доходы как минимум втрое выше по сравнению с турнирами УЕФА. Команды тоже есть. По данным источника, группа клубов готова присоединиться к «Реалу» и «Барселоне». А те клубы, которые запускали Суперлигу, но потом отказались от проекта, должны будут выплатить денежную компенсацию.

Отмечается, что организаторам Суперлиги осталось лишь уладить вопрос с телевизионной платформой, которая будет показывать матчи бесплатно.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Суперлига Европы
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Месси обратился к «Барселоне» Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
26 Мая
04:00 · Другое
В израильском чемпионате установили мировой рекорд - 56 послематчевых пенальти
21 Мая
23:36 · Другое
«Црвена Звезда» завоевала Кубок Сербии в четвёртый раз подряд
22:35 · Другое
Финал Кубка Сербии был приостановлен из-за поведения болельщиков
20 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
Россиянин из Пензы – лучший бомбардир чемпионата Дании прямо сейчас
20:40 · Россия. Премьер-лига
Два израильских топ-клуба следят за Дасой слухи
17 Мая
04:59 · Другое
​«Хунедоара» - новый обладатель Кубка Румынии
10 Мая
10:55 · Другое
Бернардески может продлить контракт с «Торонто»
04:24 · Другое
​В Малайзии проблема - участились нападения на футболистов, уже три за прошлую неделю
03 Мая
16:26 · Другое
​Эксперты оценили шансы сборной Узбекистана победить в финале Кубка Азии
02 Мая
23:20 · Другое
«Црвена Звезда» в седьмой раз кряду стала чемпионом Сербии официально
02:07 · Испания. Ла Лига
Верратти предложил свои услуги европейскому топ-клубу слухи
01 Мая
00:42 · Другое
​Дзенга уволен из «Эмирейтс»
30 Апреля
01:56 · Другое
​«Хамрун Спартанс» снова стал чемпионом Мальты
26 Апреля
19:13 · Другое
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР 3
24 Апреля
10:38 · Другое
Тренер «Ариса» рассказал о своём любимом стиле футбола
Все новости
Рекомендуем