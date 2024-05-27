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Суперлига Европы

Суд приструнил УЕФА и ФИФА в деле по Суперлиге

27 Мая 2024 • 13:55 Комментировать

Коммерческий суд Мадрида частично удовлетворил суд, поданный организаторами Суперлиги против УЕФА и ФИФА. В решении говорится о том, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке за счёт предоставления себе дискреционных полномочий запрещать участвовать в сторонних турнирах и вводя неоправданные ограничения. Тем самым УЕФА и ИФА нарушают статьи договора о функционировании Европейского союза. Об этом рассказывает El Imparcial.

Постановление также предписывает УЕФА и ФИФА прекратить действия, направленные против конкуренции.

Отметим, что проект Суперлиги продвигает президент «Реала» Флорентино Перес. Также такой турнир поддерживает «Барселона».

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