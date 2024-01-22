20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге

Суперлига Европы стала на шаг ближе к запуску своего первого в истории турнира. Об этом рассказал генеральный секретарь проекта Анас Лаграри.

— Мы говорили примерно с 50 клубами. Около 20 из них очень и очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование. Я не хочу называть имена клубов. Почему? Потому что пока не хочу их разоблачать, — приводит слова Лаграри Madrid Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что старт первого розыгрыша Суперлиги должен состояться летом 2025 года.

Основателем проекта является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который, по его словам, хочет вернуть интерес болельщиков к футболу.