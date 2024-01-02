Спаллетти высказал мнение о Суперлиге

Бывший наставник петербургского «Зенита», а ныне рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возрождении Суперлиги Европы.

«Видимо, только влиятельные люди могут писать правила. Нам хотят навязать свою футбольную идею. Однако они не понимают одного: пока есть мяч и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который давно любят», - передает слова специалиста Tuttosport.

Стоит отметить, что многие европейские клубы отказались от участия в Суперлиге. В настоящий момент в число участников проекта входят лишь мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».