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Суперлига Европы

Спаллетти высказал мнение о Суперлиге

02 Января 2024 • 13:07 Комментировать

Бывший наставник петербургского «Зенита», а ныне рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возрождении Суперлиги Европы.

«Видимо, только влиятельные люди могут писать правила. Нам хотят навязать свою футбольную идею. Однако они не понимают одного: пока есть мяч и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который давно любят», - передает слова специалиста Tuttosport.

Стоит отметить, что многие европейские клубы отказались от участия в Суперлиге. В настоящий момент в число участников проекта входят лишь мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Суперлига Европы
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