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Суперлига Европы

Деменко: «УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой»

29 Декабря 2023 • 19:41 Комментировать

Бывший игрок ряда российский команд Максим Деменко отреагировал на решение Европейского суда по делу Суперлиги, который запретил УЕФА и ФИФА блокировать запуск турнира.

«УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой, потому что есть команды, которые приняли решение выступать в Суперлиге. Есть определенные интересы. И командные бонусы… Все-таки это элитные команды», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

По мнению эксперта, со временем турнир обретет своего зрителя, ведь там будут выступать европейские гранды, которые притянут болельщиков и рекламодателей.

Ранее сообщалось, что старт Суперлиги может состояться в сентябре 2025 года. Стоит отметить, что на данный момент большинство крупных клубов отказалось от участия в соревновании.

 

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УЕФА Максим Деменко Суперлига Европы ещё теги
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