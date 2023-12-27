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Суперлига Европы

​УЕФА потребовал от суда ЕС изменения релиза по делу о Суперлиге

27 Декабря 2023 • 22:49 Комментировать

УЕФА потребовал от суда Европейского союза внести поправки в пресс-релиз по делу о Суперлиге. В УЕФА считают, что релиз является неточным в том смысле, что он создаёт ощущение победы сторонников Суперлиги. По этой причине в УЕФА настраивают на поправках, пишет The Times.

Ранее суд ЕС решил, что УЕФА и ФИФА не имеют права препятствовать запуску проекта Суперлиги и нарушать закон о конкуренции.

Стоит сказать, что проект Суперлиги в настоящий момент поддерживают два европейских гранда из Испании – «Реал» и «Барселона». Недавно многие топ-клубы выступили против Суперлиги даже с учётом последнего судебного решения.

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УЕФА Суперлига Европы
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