Стало известно, когда стартует Суперлига

Стало известно, когда планируется запуск нового футбольного турнира – Суперлиги Европы. Согласно сведениям El Partidazo de COPE, проект должен стартовать в сентябре 2025 года.

Источник отмечает, что запустить Суперлигу раньше нет возможности. Организаторы турнира хотят все сделать качественно, а на это потребуется примерно полтора года.

Ранее стало известно, что Европейский суд принял решение легализовать Суперлигу. В настоящий момент в число участников турнира входят всего два европейских клуба – мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

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