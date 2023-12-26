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Суперлига Европы

Аленичев объяснил, почему нельзя запускать Суперлигу

26 Декабря 2023 • 14:07 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» и национальной сборной России Дмитрий Аленичев высказался относительно проекта Суперлиги Европы.

«На данный момент я бы ничего не менял. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе», - рассказал Аленичев в интервью журналисту «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Европейский суд принял решение легализовать Суперлигу. В число участников проекта входят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Криштиану Роналду отреагировал на создание Суперлиги Европы

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Суперлига Европы
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